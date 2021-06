Do výbavy zimného štadióna v Dolnom Kubíne pribudol defibrilátor

Dolný Kubín 1. júna (TASR) – Nový automatický externý defibrilátor pribudol v týchto dňoch do výbavy zimného štadióna v Dolnom Kubíne. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



"Tento prístroj je jeden z tých, o ktorých naozaj dúfate, že ho nebudete nikdy potrebovať. Na druhú stranu sme veľmi radi, že ho tu budeme mať, nakoľko štadión slúži nielen športovcom, ale aj širokej verejnosti a je veľmi pravdepodobné, že bude potrebný," uviedol dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.



Ako zdôraznil, výhodou prístroja je, že je samoobslužný. Elektrickým výbojom dokáže obnoviť správnu činnosť srdca pri jeho náhlej zástave. Môže tak pomôcť zachrániť život do príchodu záchranárov. "Nevyžaduje si rozhodnutie od používateľa, či má defibriláciu spustiť alebo nie, prístroj to vyhodnotí sám. Preto je veľká šanca, že sa ľudia nebudú báť a keď bude treba, tak ho využijú," zhodnotil Prílepok.



Mesto defibrilátor získalo ako dar od Slovenského paralympijského výboru (SPV) a spoločnosti PharmaCare. "Som rád, že na zimnom štadióne bude defibrilátor, ktorý môže pomôcť zachrániť ľudské životy. Myslím, že to je asi to najdôležitejšie, čo v tejto chvíli môžeme urobiť," dodal predseda SPV Ján Riapoš.