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Do vynoveného kaštieľa hľadá Žiar nad Hronom nového kastelána
Primátor podotkol, že na ponuku zverejnenú aj na internetovej stránke mesta zareagovalo zatiaľ deväť záujemcov, takže prebehne výberové konanie.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 8. júna (TASR) - V Žiari nad Hronom hľadajú do vynoveného biskupského kaštieľa nového kastelána. Primátor Peter Antal konštatoval, že nový správca pamiatky by mal mať rád históriu, no zároveň by mal byť zručný, aby sa o veľkú nehnuteľnosť dokázal postarať.
Primátor podotkol, že na ponuku zverejnenú aj na internetovej stránke mesta zareagovalo zatiaľ deväť záujemcov, takže prebehne výberové konanie. V ponuke mesto vyžaduje okrem iných požiadaviek aj vzťah k histórii, kultúrnemu dedičstvu a ochrane pamiatok, organizačné a riadiace schopnosti a schopnosť komunikovať s verejnosťou, návštevníkmi, zriaďovateľom a odbornými inštitúciami.
Žiarsky biskupský kaštieľ prešiel v uplynulých mesiacoch rozsiahlou obnovou svojho exteriéru a po jej ukončení ho opäť sprístupnili pre verejnosť. Nachádza sa v ňom Galéria Júliusa Považana či pamätná izba Štefana Moysesa. Snahou mesta je, aby po obnove kaštieľ slúžil ako priestor pre kultúrne podujatia, spoločenské stretnutia, sobáše, edukačné aktivity aj cestovný ruch.
Antal podotkol, že ambíciou do budúcnosti je otvoriť pre verejnosť celý kaštieľ. „Chceme, aby bol tento priestor celodenne po čase otvorený a každá miestnosť mala svoju náplň. Chceme, aby sa tu stretávali ľudia, aby tu trávili svoj voľný čas. Aby sa tu stretávali rôzne skupiny od seniorov až po mamičky, ktorým sme sľúbili, že tu budú môcť mať materské centrum,“ dodal primátor s tým, že na jeho zriadenie budú hľadať zdroje.
Kaštieľ je podľa jeho slov obrovským priestorom, pričom v súčasnosti nie je obsadený celý. Využitie pre voľné priestory chcú podľa Antala hľadať v spolupráci s komunitami a obyvateľmi mesta. Zriadiť tu chcú aj kaviareň alebo menšie občerstvenie, pričom záujemcov o jej prevádzkovanie aktuálne hľadajú.
Primátor podotkol, že na ponuku zverejnenú aj na internetovej stránke mesta zareagovalo zatiaľ deväť záujemcov, takže prebehne výberové konanie. V ponuke mesto vyžaduje okrem iných požiadaviek aj vzťah k histórii, kultúrnemu dedičstvu a ochrane pamiatok, organizačné a riadiace schopnosti a schopnosť komunikovať s verejnosťou, návštevníkmi, zriaďovateľom a odbornými inštitúciami.
Žiarsky biskupský kaštieľ prešiel v uplynulých mesiacoch rozsiahlou obnovou svojho exteriéru a po jej ukončení ho opäť sprístupnili pre verejnosť. Nachádza sa v ňom Galéria Júliusa Považana či pamätná izba Štefana Moysesa. Snahou mesta je, aby po obnove kaštieľ slúžil ako priestor pre kultúrne podujatia, spoločenské stretnutia, sobáše, edukačné aktivity aj cestovný ruch.
Antal podotkol, že ambíciou do budúcnosti je otvoriť pre verejnosť celý kaštieľ. „Chceme, aby bol tento priestor celodenne po čase otvorený a každá miestnosť mala svoju náplň. Chceme, aby sa tu stretávali ľudia, aby tu trávili svoj voľný čas. Aby sa tu stretávali rôzne skupiny od seniorov až po mamičky, ktorým sme sľúbili, že tu budú môcť mať materské centrum,“ dodal primátor s tým, že na jeho zriadenie budú hľadať zdroje.
Kaštieľ je podľa jeho slov obrovským priestorom, pričom v súčasnosti nie je obsadený celý. Využitie pre voľné priestory chcú podľa Antala hľadať v spolupráci s komunitami a obyvateľmi mesta. Zriadiť tu chcú aj kaviareň alebo menšie občerstvenie, pričom záujemcov o jej prevádzkovanie aktuálne hľadajú.