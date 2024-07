Do vypracovania projektových dokumentácií dala Detva vlani 50.000 eur

Detva 3. júla (TASR) - Mesto Detva vlani investovalo do vypracovania projektových dokumentácií 50.000 eur a za audit kybernetickej bezpečnosti zaplatilo 3420 eur. TASR o tom informoval detviansky hovorca Milan Suja.



Dodal, že v minulom roku mesto nakúpilo pozemky vo výmere 520 štvorcových metrov, za ktoré zaplatilo 7300 eur. "Do obnovy chodníkov a ciest mesto investovalo viac ako 616.000 eur," objasnil.



Najväčšou investíciou v roku 2023 bola revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Novosady za viac ako 1.007.000 eur. Pribudli v ňom ihriská pre mladšie i staršie deti, pre dospelých a seniorov. Súčasťou sú aj chodníky, hojdačky, pieskovisko i stroje na cvičenie. Čo sa týka mobiliáru, v tomto objekte sú lavičky, stoly, fontánka na pitie i prístrešok na odpadky. V rámci krajinnej architektúry vysadili aj nový trávnik, stromy i kríky.



V minulom roku rozdalo mesto dotácie v štyroch oblastiach. Boli to šport (175.000 eur), kultúra (viac ako 14.000 eur), sociálna oblasť (takmer 5000 eur) a životné prostredie (160 eur).



Hospodárenie mesta za rok 2023 sa skončilo s prebytkom 2.793.000 eur. Ten bol presunutý do rezervného fondu, následne bolo 2.382.000 eur prevedených do rozpočtu mesta na rok 2024. Vlani mala samospráva hospodáriť s rozpočtom 23.619.000 eur, v priebehu roka sa táto suma aktualizáciami upravila na 20.430.000 eur. "Príjmovú časť rozpočtu sa podarilo naplniť na 104 percent," zdôraznil a priblížil, že celkové výdavky v záverečnom účte boli 18.489.000 eur. V kapitálovom rozpočte mesto minulo 2.672.000 eur.



Podľa neho hodnota investícií v roku 2023 bola 2.672.000 eur. Najviac peňazí bolo na bývanie (1.534.000 eur), školstvo (takmer 551.000 eur) a cestnú dopravu (takmer 345.000 eur).