Do výtvarnej súťaže Ex libris Hlohovec prišli práce od 1457 detí

Hlohovec 7. mája (TASR) – O víťazoch 19. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov Ex libris Hlohovec bude odborná porota rozhodovať v stredu (10. 5.). Témou tohto roku boli Lesy, hory, výšiny okolo nás, ktorá zaujala 1457 detí z 15 krajín. Za organizátora združenia Ex libris ad personam (ELAP) Hlohovec o tom informovala Helena Pekarovičová.



"Zo Slovenska nám pošta priviezla 1604 prác z 32 miest," uviedla. Zastúpené sú i Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, India, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Taiwan, Turecko a Ukrajina. Téma bola podľa Pekarovičovej pre deti veľkou inšpiráciou. "Stvárňovali svoje obľúbené miesta v prírode, podelili sa s nami so zážitkami z potuliek s kamarátmi či rodinou, so vzduchom čistým ako krištáľ, plným vône z lúk a hôr. Ich umelecké dielka nám prezradili aj to, do akých výšin vedú ich cesty za životnými cieľmi," doplnila.



Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO 6. októbra v rámci trojdňového podujatia, počas ktorého najlepších autorov čaká aj tvorivá dielňa knižnej značky a po vyhlásení výsledkov otvorenie výstavy.



Prvý ročník súťaže detského Ex libris sa konal v roku 1997. Témou bola Moja najmilšia rozprávka. "Vyhral ho Hlohovčan Robert Halás so svojou nezabudnuteľnou kresbou Ako išlo vajce na vandrovku," uviedla Pekarovičová. Dodala, že hlavným cieľom súťaže, zaradenej do nehmotných pamätihodností mesta Hlohovec, je povzbudiť deti k tvorivému tráveniu voľného času, viesť ich k čítaniu, k vzdelávaniu, kultivácii vlastnej osobnosti. Doteraz sa do súťaže spolu zapojilo 26.188 malých výtvarníkov.