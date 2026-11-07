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Do vzdelávacieho programu Viem, čo zjem sa zapojí 500 základných škôl
Program podporuje rozvoj správnych stravovacích návykov a výživovej gramotnosti žiakov základných škôl.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Do vzdelávacieho programu Viem, čo zjem sa v aktuálnom školskom roku prihlásilo vyše 500 základných škôl. Program podporuje rozvoj správnych stravovacích návykov a výživovej gramotnosti žiakov základných škôl.
Program je primárne určený pre žiakov prvého a druhého vzdelávacieho cyklu. „Vyvážená strava a dostatok pohybu sú nevyhnutným predpokladom zdravého fyzického a mentálneho vývoja detí. Zdravý životný štýl sa nezačína v dospelosti, ale už v detstve. Práve preto chceme deťom ukázať, že správne stravovanie a pohyb nemusia byť len témou z učebnice, ale prirodzenou súčasťou ich každodenného života. Deti sa vďaka programu naučia lepšie orientovať v potravinách, vytvárať si správne stravovacie návyky už od útleho veku, ktoré ich budú sprevádzať po celý život,“ povedala hlavná koordinátorka programu Viem, čo zjem Ľubica Novotná.
Zapojené školy si môžu vybrať spôsob, akým budú program realizovať - buď formou voliteľného predmetu alebo ako projekt. Voliteľný predmet môžu zaradiť do vyučovania v rámci disponibilných hodín. Projektová forma naopak poskytuje väčšiu flexibilitu a umožňuje venovať sa téme zdravej výživy podľa potrieb a možností konkrétnej školy. Aktivity tak možno realizovať nielen počas vyučovania, ale aj v rámci záujmových krúžkov či ako doplnok k iným predmetom.
Učitelia majú po registrácii do programu k dispozícii kompletný súbor podporných materiálov. Zahŕňa metodické a pracovné listy, prezentácie aj interaktívne digitálne materiály, ktoré žiakom približujú jednotlivé témy pútavou a zrozumiteľnou formou. Program ponúka viacero tematických celkov, prostredníctvom ktorých žiaci spoznávajú zásady vyváženej stravy, dôležitosť pitného režimu, význam ovocia a zeleniny, riziká nesprávneho stravovania, fungovanie energie v organizme či zásady hygieny potravín a ďalšie. Všetky vzdelávacie materiály sú pre učiteľov po registrácii do programu dostupné bezplatne.
Program je primárne určený pre žiakov prvého a druhého vzdelávacieho cyklu. „Vyvážená strava a dostatok pohybu sú nevyhnutným predpokladom zdravého fyzického a mentálneho vývoja detí. Zdravý životný štýl sa nezačína v dospelosti, ale už v detstve. Práve preto chceme deťom ukázať, že správne stravovanie a pohyb nemusia byť len témou z učebnice, ale prirodzenou súčasťou ich každodenného života. Deti sa vďaka programu naučia lepšie orientovať v potravinách, vytvárať si správne stravovacie návyky už od útleho veku, ktoré ich budú sprevádzať po celý život,“ povedala hlavná koordinátorka programu Viem, čo zjem Ľubica Novotná.
Zapojené školy si môžu vybrať spôsob, akým budú program realizovať - buď formou voliteľného predmetu alebo ako projekt. Voliteľný predmet môžu zaradiť do vyučovania v rámci disponibilných hodín. Projektová forma naopak poskytuje väčšiu flexibilitu a umožňuje venovať sa téme zdravej výživy podľa potrieb a možností konkrétnej školy. Aktivity tak možno realizovať nielen počas vyučovania, ale aj v rámci záujmových krúžkov či ako doplnok k iným predmetom.
Učitelia majú po registrácii do programu k dispozícii kompletný súbor podporných materiálov. Zahŕňa metodické a pracovné listy, prezentácie aj interaktívne digitálne materiály, ktoré žiakom približujú jednotlivé témy pútavou a zrozumiteľnou formou. Program ponúka viacero tematických celkov, prostredníctvom ktorých žiaci spoznávajú zásady vyváženej stravy, dôležitosť pitného režimu, význam ovocia a zeleniny, riziká nesprávneho stravovania, fungovanie energie v organizme či zásady hygieny potravín a ďalšie. Všetky vzdelávacie materiály sú pre učiteľov po registrácii do programu dostupné bezplatne.