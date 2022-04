Do začiatku EYOF-u zostáva iba 100 dní, z programu vypadol triatlon

Banská Bystrica 13. apríla (TASR) - Do začiatku Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2022 v Banskej Bystrici zostáva posledných 100 dní, ktorých odpočítavanie sa začne v piatok 15. apríla. Multišportové podujatie sa uskutoční od 24. do 30. júla 2022 a organizátori začínajú už zintenzívňovať a doťahovať prípravy.



Športoviská sú už takmer dokončené a pripravené hostiť mladých športovcov do veku 18 rokov. „Momentálne je vo väčšine mestských častí viditeľný stavebný ruch súvisiaci s rekonštrukciou cestnej infraštruktúry. Novotou začínajú dýchať aj športoviská, vrátane Národného atletického štadióna na Štiavničkách, ktorý prešiel komplexnou obnovou. Po ukončení väčšiny prác na zimnom štadióne aktuálne rekonštruujeme jeho vonkajší areál, finišujeme s modernizáciou okolia krytej plavárne a tesne pred dokončením je aj Mestský mládežnícky štadión v Kráľovej, ktorý bude slúžiť ako základňa cyklistiky. Do konca mája by mala byť dokončená aj obnova haly v Detve. Čaká nás ešte úprava povrchov v halách v Badíne a Slovenskej Lupči,“ ohodnotil aktuálny stav príprav EYOF Banská Bystrica 2022 prezident organizačného výboru a zároveň banskobystrický primátor Ján Nosko.



Neustále prebieha nábor dobrovoľníkov, aktuálne ich je zaregistrovaných 1400. V týchto dňoch absolvujú osobné pohovory a sú postupne začleňovaní na pracovné pozície. „Potrebujeme ešte okolo 400 až 500 dobrovoľníkov, prioritne ľudí z Banskej Bystrice. Aktuálne ich máme iba štyristo. Očakávame, že by sa toto číslo mohlo navýšiť na 700 až 800 dobrovoľníkov žijúcich v meste pod Urpínom. Mohla by to byť pre nich prestíž byť súčasťou takéhoto významného podujatia,“ uviedol pre TASR riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 Peter Hamaj, pričom poodhalil aj rozhodnutie, že festival bude napokon pozostávať z desiatich športových odvetví: „Pôvodne ich malo byť jedenásť, ale po preskúmaní okolností a všetkých možností realizácie triatlonových súťaží v Banskej Bystrici a priľahlých regiónoch padlo neľahké rozhodnutie o vypustení tohto športu z programu.“



Na olympijskom festivale mládeže tak budú mladí športovci súťažiť v atletike, bedmintone, basketbale, cestnej cyklistike, džude, hádzanej, plávaní, športovej gymnastike, tenise a volejbale. Slovensko bude mať zastúpenie v každom športe. „Súťažiť na EYOF pre mňa znamená možnosť zahrať si proti najlepším tímom z Európy. Veľmi si to cením. Hodnoty olympizmu a fair play sú pre mňa na prvom mieste. Chcem sa presadiť a urobím pre to všetko, ale zároveň si vážim súpera. V rámci družstva to pre mňa znamená podporovať sa vzájomne za akýchkoľvek okolností a dopriať jeden druhému úspech," uviedol slovenský basketbalista Richard Ondruš.



Jednou z volejbalistiek v slovenskom drese bude Alexandra Fričová, ktorá sa taktiež teší na zápolenia s cieľom skončiť s tímom do ôsmeho miesta. Na stredajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici uviedla: „Máme príležitosť získať cenné skúsenosti a hrať proti najlepším družstvám. Nie je to podujatie, ktorého súčasťou môžem byť kedykoľvek. Som rada, že sa organizuje práve na Slovensku. Každý veľký turnaj pre mňa znamená odmenu za vykonanú prácu. Očakávam kvalitné zápasy, chceme potvrdiť dobré výkony z majstrovstiev sveta.“



Súčasťou EYOF 2022 bude aj veľká fanzóna, ktorá bude v centre Banskej Bystrice v parku pod pamätníkom SNP. Bude pripomínať festival, kde sa stretne šport s hudbou, umením a kultúrou. „V rámci programu nás čakajú tie najlepšie koncerty slovenských interpretov, ale aj oficiálny otvárací a záverečný ceremoniál. Každý návštevník si tu nájde svoje. Či už ochutná kvalitné jedlo, zašportuje si alebo zažije bohatý kultúrno–športový mix aktivít,“ opísal bohatú fanzónu marketingový riaditeľ EYOF 2022 Lukáš Donoval a dodal: „Veríme, že tento široký program pritiahne pozornosť verejnosti k športu a k aktívnemu životnému štýlu mládeže, ale i dospelých.“