Do Záhorskej Vsi vypravia mimoriadny vlak

Bratislava 25. septembra (TASR) – Do najzápadnejšej obce na Slovensku Záhorskej Vsi sa opäť možno odviezť vlakom. Občianske združenie Veterány.EU v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) organizuje v sobotu (26. 9.) mimoriadnu jazdu motorovým vlakom z Bratislavy do Záhorskej Vsi. „Podujatie je podporou domáceho cestovného ruchu i snahy miestnych samospráv o obnovenie sezónnej dopravy na železničnej trati Zohor – Záhorská Ves,“ uviedol predseda OZ Jaroslav Filo.



Jazda motorovým vlakom Bageta štartuje o 8.30 h z hlavnej stanice v Bratislave. Cestujúcich čaká i sprievodný program. „Na železničnej stanici v Zohore bude spievať súbor Enem Tak z Lozorna. Vo Vysokej pri Morave privíta návštevníkov zmiešaný spevácky zbor Hochštetňan. V koncovej stanici Záhorská Ves sa zase predstaví folklórna skupina Uhranka,“ informoval Filo.



Počas dňa vypravia tiež dva páry mimoriadnych vlakov zo Záhorskej Vsi do Zohora a späť s odchodom o 10.50 h a 12.50 h (späť o 11.20 h a 13.20 h), prostredníctvom ktorých môžu cestujúci bližšie spoznať jednotlivé obce a ich okolie. „Vo Vysokej pri Morave napríklad možno vidieť barokový Kostol svätého Andreja, postavený v 60. rokoch 17. storočia. V Záhorskej Vsi bude možné navštíviť expozíciu Uhranského múzea, prejsť si náučný chodník Záhorská Ves alebo sa previezť kompou do rakúskeho Angernu,“ dodal Filo.