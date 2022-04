Do základnej školy v Dudinciach prijali sedem žiakov z Ukrajiny

Dudince 11. apríla (TASR) – Do dudinskej základnej školy v Krupinskom okrese prijali sedem ukrajinských žiakov, ktorých rodiny ušli pred vojnou. Pre TASR to uviedla riaditeľka Spojenej školy v Dudinciach Eva Jamborová s tým, že na prijatie ďalších kapacity majú.



Ako dodala, do materskej školy prijali štyri takéto deti. „Tu je situácia zložitejšia, kapacita je naplnená a už nebudeme prijímať ďalšie,“ spomenula Jamborová.



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR usmernil všetky regionálne ÚVZ, aby pre mimoriadnu situáciu umožnili využívať aj iné priestory, ako len oficiálne schválené zariadenia pre deti predškolského veku. Môžu to byť napríklad centrá voľného času, materské centrá, základné umelecké školy a podobne. Škola v Dudinciach však podľa riaditeľky rozširovanie priestorov neplánuje.



Primátor Dudiniec Dušan Strieborný v pondelok pripomenul, že v súčasnosti je v meste 65 utečencov z Ukrajiny. Podotkol, že dve ženy pracujú v miestnych hoteloch a ďalší dvaja ľudia v krupinskej továrni. Poznamenal tiež, že 63 utečencov je umiestnených vo ôsmich súkromných ubytovacích zariadeniach a rodinných domoch. Jedna žena s dieťaťom je v hoteli v centre Dudiniec.