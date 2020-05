Do základných a materských škôl v D. Kubíne sa vráti skoro 1240 detí

Dolný Kubín 31. mája (TASR) – Do základných škôl (ZŠ) v Dolnom Kubíne nastúpi od 1. júna po vynútenej pandemickej prestávke približne 870 detí, čo je 77 percent z celkového počtu žiakov prvého až piateho ročníka. Do šiestich materských škôl (MŠ) sa vráti asi 367 detí. Pre TASR to uviedol vedúci odboru školstva Mestského úradu (MsÚ) v Dolnom Kubíne Michal Švento.



"Niekoľko detí neprijmeme do konkrétnej MŠ, ale ponúkli sme rodičom miesta v iných MŠ, kde bolo voľných ešte niekoľko miest," doplnil Švento.



ZŠ a MŠ v pôsobnosti mesta sa podľa vedúceho odboru školstva na otvorenie dôkladne pripravujú. "Príprava spočíva v dezinfekcii, nákupe potrebného vybavenia, bezdotykových teplomerov, papierových utierok, úpravy tried. Riešia sa tiež organizačné veci a personálne zabezpečenie. K 1. júnu by však malo byť všetko pripravené," skonštatoval.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú štyri ZŠ, sedem MŠ a dve základné umelecké školy (ZUŠ). Spolu v nich pracuje 271 pedagogických a 150 nepedagogických zamestnancov. V ZŠ sa učí celkom 1968 žiakov, 620 detí navštevuje MŠ a 1171 ZUŠ, dodal Švento.