Do základných škôl v Nitre sa zapísalo vyše 800 budúcich prvákov

Nitra 29. mája (TASR) – Do prvých ročníkov základných škôl (ZŠ) v Nitre sa v tomto roku zapísalo viac ako 800 budúcich prvákov. Konečný počet žiakov prvých ročníkov bude známy v septembri.



Najviac nových žiakov pribudne na ZŠ Benkova, Fatranská a Nábreží mládeže, v každej z nich by malo do lavíc zasadnúť 100 a viac prvákov. Naopak, najmenej ich príde do škôl v Krškanoch a Dražovciach. Deti, ktoré nebolo možné z kapacitných dôvodov prijať na niektorú zo ZŠ, môžu ich rodičia umiestniť na ZŠ Cabajská, Tulipánová a Topoľová, kde sú ešte nenaplnené kapacity.



Najvyšší počet žiakov v prvej triede môže byť 22, v nultom ročníku 16 a pre nadané deti je maximum 12 prvákov. „Najnižší počet žiakov v triede prvého ročníka základnej školy je 11 žiakov, v triede nultého ročníka osem žiakov a v triede pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov sa neodporúča zriadiť triedu pre menej ako osem žiakov,“ informoval odbor školstva na mestskom úrade.