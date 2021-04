Do základných škôl v Poprade nastúpilo 82 percent žiakov

Poprad 12. apríla (TASR) – V Poprade nastúpilo v pondelok na prvý stupeň základných škôl (ZŠ) 82 percent z celkového počtu žiakov a do materských škôl (MŠ) 73 percent z celkového počtu detí. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová s tým, že radnica poskytne všetkým zamestnancom škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2750 respirátorov FFP2.



„Zo ZŠ máme momentálne tri triedy v karanténe, a to dve triedy v Základnej škole na Dostojevského ulici a jednu triedu na Koperníkovej ulici v Poprade - Matejovciach. Základná škola na Komenského ulici bola 14 dní v karanténe, no v pondelok sa do nej žiaci už vrátili,“ uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Poprade Edita Pilarová.



Napriek tomu, že okres Poprad sa podľa COVID automatu stále nachádza vo štvrtom stupni varovania, teda v čiernej farbe, chod škôl v meste bol zachovaný. Ako dodala hovorkyňa, školy prijímali deti a žiakov podľa potrieb zákonných zástupcov a svojich personálnych možností pri dodržiavaní všetkých epidemiologických opatrení.