Do základných škôl v Senici sa zapísalo 271 detí

Senica 3. mája (TASR) - Do základných škôl v meste Senica sa zapísalo dovedna 271 detí. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



Základná škola (ZŠ) s Materskou školou (MŠ) Jána Mudrocha otvorí v školskom roku 2022/23 dve prvácke triedy. "Na ZŠ V. Paulínyho-Tótha, ZŠ Komenského a ZŠ na Sadovej ulici otvoria v budúcom školskom roku zhodne po tri triedy prvákov. Všetky školy sú mestské," uviedla Moravcová.



Ako doplnila, odklad nástupu povinnej školskej dochádzky má predbežne 32 detí. "To predstavuje necelých 12 percent z celkového počtu detí, ktoré sa spolu s rodičmi dostavili k zápisu. Vo všetkých štyroch školách v Senici bude dohromady otvorených spolu 11 tried prvákov," informovala hovorkyňa mesta.