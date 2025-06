Do základných škôl v Nitre sa zapísalo 960 budúcich prvákov

Nitra 27. júna (TASR) - Do prvých tried základných škôl (ZŠ) v Nitre bolo tento rok zapísaných celkovo 1203 detí. Do prvých ročníkov ich však reálne nastúpi menej, pretože 185 detí zapísali ich rodičia naraz na dve až šesť rôznych škôl. Ako informoval mestský úrad, po odpočítaní duplicitne zapísaných detí nastúpi do prvých tried ZŠ 960 prvákov.



„Najviac z nich bolo zapísaných do ZŠ Benkova, Fatranská a Nábrežie mládeže. Najmenej detí sa zapísalo na ZŠ Ščasného, Krčméryho a Novozámocká, v ktorých sa v školskom roku 2025/2026 otvorí po jednej prváckej triede,“ uviedla radnica.



Celkovo sa na budúci školský rok v 14 mestských základných školách otvorí 41 prváckych tried. Sú medzi nimi aj triedy pre intelektovo nadaných žiakov na ZŠ Benkova.