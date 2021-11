Do základných škôl vo Veľkom Krtíši chodí 1201 žiakov, menej ako vlani

Veľký Krtíš 6. novembra (TASR) – Tri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Krtíš navštevuje v školskom roku 2021/2022 spolu 1201 žiakov, čo je o 23 menej ako v minulom školskom roku. Pre TASR to uviedla Lucia Zvarová z kancelárie primátora.



Ako dodala, materskú školu a jej tri elokované pracoviská navštevuje v tomto školskom roku 291 detí. „Oproti vlaňajšku je to nárast o 28,“ podotkla. Pripomenula tiež, že počas letných školských prázdnin zriadila samospráva dve nové triedy. „Kapacitu materskej školy máme postačujúcu pre umiestnenie všetkých našich detí vrátane tých, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, päťročných detí, aj s možnosťou jej ďalšieho rozširovania,“ zdôraznila.



Podľa nej všetky základné a aj materské školy v meste sú zrekonštruované, zateplené s vymenenými oknami. „Samozrejme, uskutočňujú sa drobné opravy, úpravy, to dôležité je však ukončené. Pripravuje sa rozpočet na budúci rok, tak až potom bude známe, čo prípadne jednotlivé školy budú uskutočňovať,“ ukončila Zvarová.