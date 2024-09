Do základných škôl vo Zvolene nastúpilo 3170 žiakov

Zvolen 6. septembra (TASR) - Do základných škôl (ZŠ) v pôsobnosti mesta Zvolen nastúpilo v tomto školskom roku 3170 žiakov, z nich je 333 prvákov. Najviac žiakov má ZŠ Námestie mládeže, je ich 795. Rovnako prijala najviac prvákov, a to 85. TASR o tom informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Dodal, že v porovnaní s minulým rokom klesol počet žiakov v mestských školách o 200. "Dôvodom je prechod ZŠ Jilemnického 1 pod nového zriaďovateľa, čím sa z nej stala Súkromná škola Alma," objasnil. Táto škola začala školský rok 2024/2025 s dvomi triedami prvákov, v ktorých je ich spolu 32. Všetkých žiakov je v tomto zariadení v súčasnosti 192.



Ako ďalej uviedol, v mestských materských školách (MŠ) vznikli nové miesta. Samospráva kompletne obnovila roky nevyužívaný pavilón MŠ Prachatická. "Zatiaľ sme obsadili 39 z celkového počtu 44 nových miest. Pri najmenších deťoch nechceme ísť na úplnú hranicu kapacít tried. Potrebujú totiž väčšiu pozornosť, je preto lepšie, ak ich je v triede o niečo menej," povedala riaditeľka tejto MŠ Milica Luptáková. Primátor Zvolena Vladimír Maňka doplnil, že mestu sa v minulosti podarilo získať na rekonštrukciu starého pavilónu viac ako 500.000 eur z eurofondov.



Mesto začalo v lete s búraním MŠ na Ulici 1. mája v blízkosti zvolenskej nemocnice. Na jej mieste samospráva postaví novú škôlku s vyššou kapacitou, na projekt získala z plánu obnovy a odolnosti takmer 1,8 milióna eur. "Chceli by sme, aby o rok v septembri už deti mohli túto škôlku navštevovať. Bude mať kapacitu 120 detí, o 40 detí viac, ako bolo doteraz," potvrdil primátor.



Hovorca priblížil, že celkovo do desiatich zvolenských MŠ nastúpilo v aktuálnom školskom roku 1228 detí. "Najviac tried, a to deväť, pripadá na MŠ Hrnčiarska, ktorú bude spolu navštevovať 165 detí," dodal.