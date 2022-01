Do zariadenia pre seniorov v Humennom prichádzajú prví klienti

Humenné 5. januára (TASR) – Do mestského pobytového zariadenia pre seniorov v Humennom, ktorého výstavbu ukončili koncom roka 2020, prichádzajú v týchto dňoch prví klienti. Kapacita 40 klientov je zatiaľ vyťažená približne z tretiny, uviedla pre TASR vedúca zariadenia Mária Vaľová.



"Podpísaných žiadostí a potenciálnych klientov, ktorí sa zaujímajú o miesto v Zariadení pre seniorov Starinská, je 14," priblížila s tým, že prvý klient sa v mestskom zariadení zabýval v pondelok 3. januára, postupne je prijímaný jeden klient denne. K dispozícii majú štyri jednolôžkové a 18 dvojlôžkových izieb s vlastným sociálnym zariadením. O život seniorov v zariadení sa zatiaľ stará 13 pracovníkov vrátane kuchárov, upratovačiek či údržbára, pri plnej prevádzke ich bude treba ďalších sedem.



Ako Vaľová doplnila, v závere roka v zariadení finalizovali s inštaláciou nábytku v interiéri, úpravou exteriéru vrátane výstavby prístupovej cesty a oplotenia, ale i upratovacími prácami, realizovali sa tiež objednávky a nákup tovaru potrebného na prevádzku zariadenia. "Vzhľadom na termín otvorenia sa priestory zariadenia skrášlili vianočnou výzdobou."



Zariadenie pre seniorov vzniklo v lokalite Dubník prestavbou materskej školy, ktorá bola niekoľko rokov nevyužívaná na svoj účel a bola v zlom technickom stave. Celkové náklady na výstavbu boli vo výške 1,8 milióna eur. Samospráva získala zo Štátneho fondu rozvoja bývania dotáciu vo výške 957.450 eur, zvyšok hradila z vlastných zdrojov. Ďalších viac ako 140.000 eur investovalo mesto do technického a interiérového vybavenia a tiež do stavebných úprav v areáli zariadenia.



Výdavky zariadenia na jeho personálne zabezpečenie pri plánovanom stave 20 zamestnancov samospráva vyčíslila na viac ako 359.400 eur ročne, bežné ročné prevádzkové náklady na 138.000 eur.



O umiestnenie v mestskom pobytovom zariadení pre seniorov môže požiadať každý občan po dovŕšení dôchodkového veku, ktorého stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je minimálne IV. Záujemcom o pobyt môže byť aj občan, ktorý nemá vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V takom prípade si uhradí plnú výšku ekonomicky oprávnených výdavkov.