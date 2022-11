Do zberu elektrodpadu od domu sa v Trnave vlani zapojilo 81 domácností

Trnava 5. novembra (TASR) – V Trnave vlani odovzdali obyvatelia 4,5 tony elektroodpadu. Do zberu prostredníctvom odvozu priamo od domu sa zapojilo 81 trnavských domácností, ktoré sa takto zbavili 99 starých chladničiek a mrazničiek, 156 veľkých spotrebičov, ako sú práčky či sporáky, a 131 rôznych menších spotrebičov. TASR o tom informovala Jana Nahálková zo združenia výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom.



Štatistika za prvé tri kvartály roka 2022 za Trnavu hovorí zatiaľ o 75 domácnostiach, ktoré odovzdali tri tony elektroodpadu, tvorilo ho 28 chladničiek a mrazničiek, 49 iných veľkých a dva malé spotrebiče. Každá domácnosť odovzdala priemerne 39,2 kilogramu nepotrebných spotrebičov.



Envidom v meste zaviedol celoročný bezplatný zber veľkých a ťažkých spotrebičov, najmä zo skupiny bielej techniky, na jeseň 2020. "Túto službu poskytujeme bezplatne obyvateľom všetkých krajských miest a troch okresných miest. Vlani sme tak spolu zo 4036 adries vyzbierali vyše 170 ton," uviedla Nahálková. Zber funguje na báze nahlásenia adresy a druhu spotrebiča na www.zberelektroodpadu.sk pre stanovený termín. Je to podľa nej unikátna forma zberu v celej Európskej únii. V Trnave sa koná raz za mesiac. Najbližší termín je 12. november a potom 10. december.



"Rozhodli sme sa pomáhať obyvateľom, ktorí si nekupujú nové spotrebiče a nemôžu tak využiť spätný zber cez predajne a zároveň odvoz na zberný dvor je pre nich príliš komplikovaný. Našou snahou je, aby elektroodpad nekončil na čiernych skládkach a neznečisťoval životné prostredie. Spotrebiče odovzdané do zberu zároveň môžeme odviezť na recykláciu. Napríklad z jednej starej menšej 50-kilogramovej chladničky sa dá získať až 17 až 26 kilogramov železa, využiteľných napríklad na výrobu nosných trámov pre stavebné konštrukcie, šesť kilogramov plastov, z ktorých sú rôzne výrobky, napríklad pre stavebníctvo, ďalej päť kilogramov polyuretánového prachu pridávaného do materiálov používaných pri zatepľovaní budov, 1,7 kilogramu hliníka, z ktorého možno vyrobiť napríklad záhradný nábytok, a 0,7 kilogramu medi, získavanie ktorej v prírode je veľmi drahé," informovala Nahálková.