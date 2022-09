Do zberu kuchynského bioodpadu sa postupne zapája i Staré Mesto

Bratislava 5. septembra (TASR) – Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) začína v pondelok s distribúciou nádob a kompostovateľných vreciek pre zber kuchynského bioodpadu v Starom Meste. Prvá etapa sa týka distribúcie pre rodinné domy, následne aj pre bytové domy. S prvými odvozmi by sa malo začať v druhej polovici septembra, respektíve začiatkom októbra.



"Kuchynský bioodpad tvorí 20 až 25 percent objemu čiernych zberných nádob. Spolu so záhradným odpadom je to až 45 percent komunálneho odpadu. Ak oddelíme tento druh odpadu od zmesového komunálneho odpadu, môžeme ho v podobe živín vrátiť späť prírode," pripomína OLO.



Distribúcia pre rodinné domy je naplánovaná od 5. do 14. septembra. Kuchynský bioodpad by mali obyvatelia začať triediť od 12. septembra, prvý odvoz je naplánovaný v týždni od 19. septembra.



Distribúcia pre bytové domy je naplánovaná od 10. do 27. septembra. Kuchynský bioodpad by mali obyvatelia začať triediť od 26. septembra, prvý odvoz je naplánovaný v týždni od 3. októbra.



Zber kuchynského bioodpadu bol v hlavnom meste pilotne spustený minulý rok v októbri v Lamači. Na jar sa tento rok pridali aj mestské časti Záhorská Bystrica, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka. Následne sa pridal aj Ružinov, Nové Mesto a Rača. V súčasnosti sa tak kuchynský bioodpad zbiera a triedi v desiatich mestských častiach. Do systému sa tento rok postupne zapoja aj ostatné bratislavské mestské časti.



Bratislava má podľa zákona povinnosť na svojom území zaviesť oddelený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností, a to najneskôr do 1. januára 2023.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.olo.sk.