Do zberu odpadu v Žiline sa budú môcť zapojiť aj menšie bytové domy

Žilina 28. júna (TASR) - Žilinská samospráva rozširuje okruh domácností, ktoré sa môžu zapojiť do systému množstvového zberu odpadu. Kým doteraz ho mohli využívať len domácnosti z rodinných domov, od nového roka budú môcť byť súčasťou aj menšie bytové domy. Novelu príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) schválili mestskí poslanci na tohtotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva.



„Vyhodnotili sme, že vieme veľmi rýchlo pokračovať v rozširovaní množstvového zberu ďalej a od nového roka ho rozšírime aj pre menšie bytové domy. Ide predovšetkým o štvorbytové či šesťbytové domy, kde si to vedia obyvatelia zabezpečiť,“ poznamenal primátor Peter Fiabáne.



Podmienkou zapojenia sa bytových domov do systému neváženého množstvového zberu je prihlásenie sa všetkých vlastníkov a užívateľov bytov vo vchode bytového domu a zabezpečenie umiestnenia nádob proti vniknutiu inou osobou na odpad na vlastnom, respektíve ohraničenom pozemku, a to mimo verejného priestoru.



Rozšírením množstvového zberu aj pre malé bytové domy sa podľa primátora chce Žilina posunúť bližšie k cieľu moderného a udržateľného mesta. „Zavedenie množstvového zberu v rodinných domoch aj vzhľadom na krátky čas prípravy prebehlo veľmi úspešne a máme tam 80-percentnú zapojenosť. Vďaka tomu ide na skládku o stovky ton menej odpadu a vidíme aj výrazné zlepšenie v oblasti triedenia biologického odpadu. Ľudia pribúdajú aj naďalej a opäť k novému roku sa budú môcť do systému dohlásiť,“ doplnil Fiabáne.



Prihlásiť sa do systému bude opäť možné v distribučnom centre na Mestskom úrade v Žiline. Samospráva ho sprístupní 18. augusta. Rovnako tam budú môcť hlásiť zmeny na rok 2026 už zapojené domácnosti z rodinných domov. Týka sa to napríklad zmien veľkosti nádoby, frekvencie vývozu, počtu osôb či vybavenia zberu zeleného odpadu zo záhrad. Zároveň sa v centre budú môcť prihlásiť k množstvovému zberu odpadu aj obyvatelia rodinných domov, ktorí tak ešte neurobili.