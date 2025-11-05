< sekcia Regióny
Do zbierok Ľubovnianskeho múzea pribudli ďalšie vzácne artefakty
Múzeum tiež nedávno získalo vzácny a jedinečný fotoalbum rodiny Zamoyských a Bourbonovcov, ktorý v sebe ukrýva pohľad do života posledných majiteľov hradu Ľubovňa, rodiny Zamoyských.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 5. novembra (TASR) - Do zbierok Ľubovnianskeho múzea tento rok pribudli ďalšie vzácne artefakty. Františka Sarnecká z dokumentačného oddelenia múzea pre TASR potvrdila, že sa im nedávno podarilo získať aj veľmi vzácnu pamätnú knihu od rodiny Lublovaryovcov. Tí sú priamymi potomkami Raiszovcov, ktorí hrad v minulosti vlastnili.
„Dá sa povedať, že je to taká kronika rodiny, ktorú písal ešte Konštantín Raisz, posledný z rodiny, ktorý hrad vlastnil a následne ho predal. Potom do nej zapisovali aj jeho potomkovia, posledným bol otec Juraja Lublovaryho, ktorý nám ju teraz daroval. Je to neskutočný prameň k dejinám tohto rodu, pretože okrem autentických zápiskov sú tam informácie o všetkých členoch rodu, dokonca originálne parte, fotografie,“ priblížila Sarnecká.
Od rodiny Raiszovcov a ich potomkov pritom múzeum získalo už viac ako 300 zbierkových predmetov. V roku 2011 na hrade otvárali ich prvú expozíciu, dovtedy sa o nich podľa Sarneckej veľa nevedelo. „Medzi najvzácnejšie predmety, ktoré sme za tie roky získali, patria originálne portréty Juraja Felixa Raisza a jeho manželky Apolónie a ďalšia galéria obrazov rodiny, osobné predmety, erb, paraván s erbom a ďalšie,“ vymenovala Sarnecká.
Múzeum tiež nedávno získalo vzácny a jedinečný fotoalbum rodiny Zamoyských a Bourbonovcov, ktorý v sebe ukrýva pohľad do života posledných majiteľov hradu Ľubovňa, rodiny Zamoyských. Darovala ho vnučka kočiša Jána a Izabely Zamoyských, ktorý ho zachránil po druhej svetovej vojne. V albume sa nachádza až 726 historických fotografií z rodinných výletov po Európe i okamihy zo súkromia či vzácne pohľady na hrad Ľubovňa, podhradie a kúpele Vyšné Ružbachy. Nachádza sa tam aj fotografia Izabely Zamoyskej de Bourbon a jej sestier, na ktorej sa múzeu podarilo identifikovať manilský šál. Rovnaký, aký tento rok zapožičal vnuk Jána a Izabely José Miguel Zamoyski a v súčasnosti je vystavený v klenotnici hradu Ľubovňa.
Hlbokú historickú hodnotu majú podľa Sarneckej aj ďalšie predmety, ktoré sprevádzali rodinu posledných majiteľov hradu počas ich odchodu zo Starej Ľubovne počas druhej svetovej vojny. Tie sa vďaka Josému Miguelovi Zamoyskému vrátili späť na Spiš. Ide pritom o prvé dary priamo od potomkov rodiny Zamoyských. Do zbierok tak pribudol starý cestovný kufor Jána Zamoyského, šijacia súprava Izabely Zamoyskej de Bourbon a tri knihy, ktoré si deti Zamoyských vzali so sebou na cestu do Španielska.
Aktuálne má Ľubovnianske múzeum vo svojich zbierkach približne 28.300 predmetov. Zhruba štvrtina z nich je vystavená v jednotlivých expozíciách, zvyšné sú v depozitároch. Tri z nich sú pritom verejne dostupné. „Ľudia tak môžu naživo vidieť zhruba polovicu zbierkového fondu, ktorý máme,“ uzavrela Sarnecká.
