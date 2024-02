Do zbierok múzea na hrade Modrý Kameň prijali vlani 55 kusov predmetov

Modrý Kameň 3. februára (TASR) - Do múzea na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese prijali vlani darom 55 kusov zbierkových predmetov. TASR o tom informovala Dáša Ďuríková zo Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek.



Dodala, že všetkých zbierkových predmetov je v múzeu 18.150. "Venujeme im náležitú pozornosť v oblasti spracovávania, výskumu či uloženia a ochrany v zmysle platnej múzejnej legislatívy," objasnila s tým, že vlani sprístupnili v sále východného krídla päť rôznych výstav.



Hrad Modrý Kameň otvoril v roku 2023 letnú turistickú sezónu koncom apríla a trvala do 31. októbra. Za tento čas ho navštívilo 23.942 turistov. "V porovnaní s rokom 2022 je to nárast o 3428," spresnila. V máji mali najvyšší podiel na návštevnosti múzea žiaci a študenti v rámci školských výletov. Niektorí z nich absolvovali okrem prehliadky expozícií jeden či dva z programov múzea pripravených pre školské skupiny. Okrem stálych expozícií čakalo návštevníkov niekoľko noviniek. K dispozícii bol priestor na aktivity múzea, ako sú výtvarná, bábkarská, remeselná a aj hračkárska dielňa. Nové priestory majú aj pokladnica a predajňa či priestory na expozíciu vinohradníckej tradície regiónu. Vlani pribudla na hrade i cukráreň.



Podľa Ďuríkovej návštevnosť počas leta, čo sú mesiace júl a august, bola najvyššia v roku 2021, keď prišlo 20.604 turistov. Spomenula, že vtedy pre pandémiu nového koronavírusu platili obmedzenia pri cestovaní do zahraničia. V roku 2019 bolo počas dvoch letných mesiacov 18.058 návštevníkov, v roku 2020 zas 14.433. V roku 2022 prišlo 9286 turistov a vlani to bolo 12.378 návštevníkov.