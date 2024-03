Do zbierok Pohronského múzea pribudol raritný minerál farmakosiderit

Nová Baňa 1. marca (TASR) - Do zbierok Pohronského múzea v Novej Bani pribudol v uplynulom období raritný minerál farmakosiderit. "Cestu k nám hľadal okľukou - doslova cez more," skonštatovala riaditeľka múzea Jana Potocká s tým, že ide o vzorku raritného minerálu pochádzajúceho z Novej Bane.



"Jeho výskyt na území Slovenska je vzácny. Jeho ložisko v novobanskej lokalite bolo nájdené v 19. storočí a informácie o náleze publikované v rokoch 1874 a 1875. Išlo o prvý nález tohto minerálu v rakúsko-uhorskej monarchii a zároveň tretí potvrdený výskyt farmakosideritu na svete," priblížila Potocká.



Ako ďalej dodala, o novobanskom náleze farmakosideritu sa ako prvý zmieňuje príspevok Jozsefa Krennera prednesený na schôdzi odbornej rady Uhorskej geologickej spoločnosti 11. februára 1874. V tom istom roku boli informácie o farmakosiderite z Novej Bane publikované v časopise Földtani Közlöny v Budapešti.



"Náš exemplár farmakosideritu je pravdepodobne nálezom ešte z 19. storočia, keďže v súčasnosti nevieme jeho ložisko v Novej Bani identifikovať. Je zelenej farby, kryštály majú kubický a oktaedrický habitus s veľkosťou do dvoch milimetrov," priblížila Potocká s tým, že väčšinu dutiny vystiela svetlo sfarbený limonit v zmesi s inými sekundárnymi minerálmi.



Na tento projekt akvizície múzea prispel Fond na podporu umenia sumou 1200 eur. "Spoluúčasť bola hradená z účelovo určených prostriedkov od Banskobystrického samosprávneho kraja, nášho zriaďovateľa, v sume 1200 eur," dodala riaditeľka múzea.