Do žilinských mestských základných škôl nastúpilo 842 prvákov

Žilina 5. septembra (TASR) – Do základných škôl (ZŠ) v pôsobnosti mesta Žilina nastúpilo v pondelok 842 prvákov. Dohromady sa bude v žilinských ZŠ vzdelávať 6696 žiakov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Do materských škôl (MŠ) nastúpilo 2389 škôlkarov, z nich bude 649 navštevovať predškolské triedy. "Ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti je povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ od septembra minulého roka," pripomenul hovorca.



Podotkol, že konečné počty detí v MŠ a v ZŠ sa môžu až do polovice septembra meniť. "V závislosti napríklad od odkladu povinnej školskej dochádzky, ako i od neskoršieho prihlásenia dieťaťa do školy," vysvetlil.



Žilinská samospráva aktuálne spravuje 20 MŠ, osem ZŠ a šesť ZŠ s MŠ.