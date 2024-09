Do žilinských mestských základných škôl nastúpilo 756 prvákov

Žilina 2. septembra (TASR) - V žilinských základných školách (ZŠ) sa bude v tomto školskom roku vzdelávať 6762 žiakov. Ako informovala Katarína Gazdíková z odboru komunikácie Mestského úradu v Žiline, brány žilinských mestských ZŠ v prvý deň školského roka prekročilo spolu 756 prvákov.



Najviac prvákov nastúpilo do ZŠ Karpatská, kde sa v piatich prváckych triedach bude vzdelávať 101 detí. "Celkovo otvárame 37 prváckych tried a štyri triedy úvodného ročníka v ôsmich základných školách a šiestich základných školách s materskými školami (MŠ), ktoré patria do pôsobnosti mesta," poznamenala vedúca odboru školstva a mládeže na Mestskom úrade v Žiline Monika Pastieriková.



Počty prvákov sa oproti predchádzajúcemu školskému roku veľmi nezmenili. "Vlani nastúpilo 759 najmenších detí, tento rok 756. Na stredné školy odišlo pred začiatkom letných prázdnin 734 žiakov," upresnila Pastieriková s tým, že údaje sú predbežné a konečné počty detí v MŠ i ZŠ budú známe až k 15. septembru.



Kvalitu štúdia sa snaží žilinská radnica zvyšovať aj prostredníctvom investícií do modernizácie školských zariadení, počas letných prázdnin investovala približne 440.000 eur. "ZŠ s MŠ na Školskej ulici sa napríklad podarila prestavba hygienických zariadení nad školskou jedálňou, v ZŠ Limbová opravili dlažbu vo vestibule školy a zrekonštruovali palubovku v telocvični," uviedla Gazdíková. Na zmodernizované priestory telocvične sa môžu tešiť aj žiaci zo ZŠ Vendelína Javorku.