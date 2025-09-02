< sekcia Regióny
Do žilinských mestských základných škôl nastúpilo 729 prvákov
V školskom roku 2025/2026 sa bude v žilinských mestských základných školách (ZŠ) vzdelávať spolu 6622 žiakov.
Žilina 2. septembra (TASR) - V školskom roku 2025/2026 sa bude v žilinských mestských základných školách (ZŠ) vzdelávať spolu 6622 žiakov. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, brány žilinských mestských ZŠ v prvý deň školského roka prekročilo spolu 729 prvákov.
Počet prvákov je mierne nižší ako v predchádzajúcom školskom roku, keď ich do škôl nastúpilo 756. „Až stovka prvákov zasadla prvýkrát do školských lavíc v ZŠ Karpatská. Zariadenia v pôsobnosti mesta Žilina však pre nich otvorili dohromady 37 tried,“ uviedla Ondrášová.
Podľa jej slov radnica počas letných prázdnin zrealizovala viaceré opravy a modernizácie v školách. „Na ZŠ Karpatská sa uskutočnila rozsiahla výmena vzduchotechniky v školskej jedálni v hodnote približne 120.000 eur. V ZŠ s materskou školou na Ulici sv. Gorazda prebehla kompletná rekonštrukcia viacerých učební, sociálnych zariadení aj oddychovej zóny v átriu za viac ako 50.000 eur. Na ZŠ Limbová vznikli dve nové triedy a zmodernizovali sa sociálne zariadenia, v blízkej budúcnosti sa žiaci tiež môžu tešiť na zmodernizovanú herňu,“ priblížila Ondrášová.
V ďalších školách sa zamerali najmä na obnovu interiérov a vonkajších priestorov. Príkladom je ZŠ Lichardova, kde vo všetkých triedach zrekonštruovali umývadlá a batérie. „ZŠ s MŠ Brodňanská opravila basketbalové ihrisko a obnovila špeciálnu učebňu, na ZŠ Slovenských dobrovoľníkov vymaľovali triedy, vymenili okná a vznikla nová herňa pre školský klub detí,“ dodala hovorkyňa mesta.
