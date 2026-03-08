< sekcia Regióny
Do Žiliny sa vrátia zdieľané bicykle, pribudnú dve nové stanice
Autor TASR
Žilina 8. marca (TASR) - V žilinských uliciach začnú po zimnej prestávke od začiatku budúceho týždňa opäť jazdiť zdieľané bicykle. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, v ôsmej sezóne bikesharingu pribudli k doterajším 37 staniciam dve nové - pri Námestí požiarnikov a pri zdravotníckom zariadení na Bratislavskej ulici.
Obyvatelia aj návštevníci mesta budú mať k dispozícii 195 bicyklov na 39 staniciach, ktoré umožňujú rýchly, dostupný a ekologický spôsob presunu po meste. „Pred začiatkom sezóny prešli všetky bicykle kompletnou údržbou. Tá zahŕňala výmenu poškodených alebo opotrebovaných dielov, technické nastavenie aj dôkladné vyčistenie, aby boli pripravené na používanie od prvého dňa sezóny,“ uviedla Ondrášová.
Mesto Žilina bude v spolupráci s prevádzkovateľom služby pokračovať v rozvoji systému aj počas roka 2026. „Plánované je rozšírenie siete o ďalšie tri lokality, nové stanice pribudnú v Bánovej, Závodí a Bytčici,“ doplnila hovorkyňa mesta.
Minuloročná sezóna potvrdila, že zdieľané bicykle sú v Žiline obľúbenou a využívanou súčasťou mestskej mobility. Počas nej bolo zaznamenaných viac ako 197.000 výpožičiek, pričom priemerná jazda trvala približne osem minút.
