Do Žiliny sa vrátili zdieľané bicykle, pribudli štyri nové stanice

Žilina 7. marca (TASR) - V žilinských uliciach začali po zimnej prestávke v piatok opäť jazdiť zdieľané bicykle. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, v siedmej sezóne bikesharingu bude k dispozícii spolu 195 bicyklov.



Doplnila, že systém zdieľaných bicyklov funguje v Žiline od roku 2019 a stal sa obľúbeným pre miestnych obyvateľov, študentov i ľudí cestujúcich do mesta za prácou. "Dokazujú to aj štatistiky, podľa ktorých bola viac ako polovica užívateľov vo veku od 25 do 44 rokov. Vlani tiež dosiahla služba dôležitý míľnik jeden milión výpožičiek," uviedla Ondrášová.



Primátor mesta Peter Fiabáne upozornil, že v tomto roku sa rozšíri počet staníc, kde ich budú môcť priaznivci bikesharingu po zapožičaní zaparkovať. Štyri nové stanice nájdu užívatelia služby na Daxnerovej ulici, na Rosinskej ceste, na Dolnej ulici v Budatíne a v Považskom Chlmci pri kultúrnom dome.



"Mesto doplnilo aj virtuálne stanice, ktoré sú na zaparkovanie bicyklov flexibilnejšie. Verím, že poteší aj správa o nezmenenom cenníku za využívanie služby ako ekologickejšej možnosti prepravy po Žiline," poznamenal Fiabáne.