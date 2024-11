Do zimnej údržby v Prešovskom kraji bude nasadených vyše 480 ľudí

Prešov 1. novembra (TASR) - Do zimnej údržby v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) bude nasadených vyše 480 ľudí a 200 mechanizmov. Krajskí cestári majú sklady aktuálne naplnené na 60 percent a v nich už naskladnených 20.000 ton inertného posypového materiálu. Cestári sa postarajú o vyše 3000 kilometrov ciest. Zimná sezóna na cestách oficiálne začína v piatok a končí 31. marca nasledujúceho roka. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Mechanizmy Správy a údržby ciest (SÚC) PSK zabezpečia zjazdnosť ciest po novom a po zlúčení niektorých cestmajsterstiev 104 pracovných okruhov, ktoré sú strategicky rozmiestnené po celom kraji.



"Zimná údržba ciest bude v blížiacom sa zimnom období presnejšie organizovaná siedmimi oblasťami, ktorými sú Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou, ich 18 cestmajsterstvami a štyrmi vysunutými pracoviskami vo Vernári, Podspádoch, Hanušovciach nad Topľou a Holčíkovciach," povedala Jeleňová.



Organizačné jednotky SÚC PSK sa zamerajú na údržbu 3095 kilometrov ciest, konkrétne 671 kilometrov, ktoré sú v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenskej správy ciest, 2395 kilometrov ciest druhej a tretej triedy a tiež 29 kilometrov účelových komunikácií.



"Z personálneho hľadiska bude zimnú údržbu v Prešovskom kraji vykonávať 306 vodičov, 63 strojníkov na obsluhu nakladačov, 23 traktoristov a 90 dispečerov, a to v nepretržitej prevádzke. V prípade mechanizácie SÚC PSK pôjde o 102 posypových vozidiel, 45 nakladačov, 50 traktorov s radlicou, 12 snežných fréz, tri grédre, ako aj 14 rezervných posypových vozidiel," uviedla hovorkyňa kraja.



Krajskí cestári budú využívať 17 skládok chemického a 21 skládok inertného posypového materiálu. S cieľom ochrániť cestné komunikácie pred tvorbou snehových jazykov a závejov bude krajskými cestármi osadených taktiež viac ako 16.900 metrov protisnehových zábran, takzvaných zásnežiek.



"Už tradične bude kvalitu zjazdnosti ciest, ako aj poveternostné podmienky permanentne monitorovať 55 meteorologických staníc a kamier. Zamerajú sa na vizuálny stav povrchu vozovky, aktuálnu teplotu a vlhkosť vzduchu či na smer i rýchlosť vetra," doplnila Jeleňová.



Účastníkom cestnej premávky bude počas zimnej sezóny od piatka do 31. marca 2025 k dispozícii nonstop centrálna dispečersko-spravodajská služba, a to na bezplatnom telefónnom čísle 0800 500 222.