Do zóny denného parkovania v Dunajskej Strede budú patriť ďalšie úseky

Dunajská Streda 17. decembra (TASR) - Do zóny plateného denného parkovania bude v Dunajskej Strede od januára 2025 patriť aj Neratovické námestie, Ružový háj, Rybný trh a úsek Jilemnického ulice od kruhového objazdu po základnú školu. Informovalo o tom mesto Dunajská Streda.



"Mestská polícia do 15. januára upozorní tých, ktorí porušia všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní, po tomto termíne im však bude uložená pokuta," zdôraznilo mesto. Zmeny schválili poslanci mestského zastupiteľstva ešte na júnovom zasadnutí.



Obyvatelia s vernostnou kartou môžu využívať zľavnené ročné parkovanie v sume 25 eur za prvé vozidlo, ktoré si možno uplatniť registráciou. Obyvatelia nedisponujúci vernostnou kartou musia za prvé vozidlo zaplatiť 50 eur. Iné prichádzajúce vozidlá si môžu zakúpiť parkovacie lístky podľa bežného poriadku parkovania v centre mesta.



O novele všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní samospráva rozhodla na základe viacerých žiadostí rezidentov. "V mnohých prípadoch sa obyvatelia sťažovali na to, že buď v mieste svojho bydliska nevedia zaparkovať vôbec, alebo iba problematicky, keďže mnohí nerezidenti počas dňa nechávajú svoje autá na týchto doteraz neplatených parkovacích miestach," priblížilo mesto.