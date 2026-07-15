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Do bratislavskej zoo sa vráti DinoPark
Musia sa postaviť budovy ako 3D kino, pavilón Cesta do minulosti Zeme či bránu do DinoParku. Následne prídu na rad modely vyrábané v Plzni a doplňujúce atrakcie.
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - Do zoologickej záhrady v Bratislave sa má po rokoch opäť vrátiť zábavno-vzdelávacia atrakcia DinoPark. Predpokladané otvorenie je naplánované pred letnými prázdninami 2027. Nový projekt počíta s tradičnými statickými a robotickými modelmi prehistorických zvierat i novými atrakciami. Prevádzkovateľom bude ako v minulosti spoločnosť West Media, ktorá viedla súdny spor s hlavným mestom pre vypovedanie zmluvy. Stala sa víťazom verejnej obchodnej súťaž, prihlásila sa ako jediná.
„DinoPark sa od počiatku stal pevnou súčasťou turistickej ponuky v Bratislave a jednou z najobľúbenejších atrakcií pre deti i rodiny. Domnievam sa, že obnovený DinoPark nadviaže na túto históriu a opäť bude stredobodom pozornosti zvedavých detí aj školských výprav za poznaním,“ uviedol pre TASR konateľ spoločnosti West Media Jiří Machálek.
Verí, že nový DinoPark sa podarí otvoriť budúci rok pred letnými prázdninami, všetko však bude záležať aj od jarného počasia. Zároveň podľa neho musí projekt prejsť stavebným konaním, vybudovať musia nové cesty a náučný chodník. Taktiež postaviť budovy ako 3D kino, pavilón Cesta do minulosti Zeme či bránu do DinoParku. Následne prídu na rad modely vyrábané v Plzni a doplňujúce atrakcie.
Do súťaže sa podľa vlastných slov prihlásili s dôverou, že projekt DinoPark Europe je hodnotný a pre bratislavskú zoo vhodný. Zároveň podotkol, že po celú dobu od ukončenia pôvodného projektu v roku 2021 cítili silnú podporu od priaznivcov a fanúšikov. Konateľ tiež potvrdil ukončenie súdneho sporu. „Súdny spor bol ukončený stiahnutím žaloby z našej strany. Dôvodom stiahnutia žaloby bola už neúmerná dĺžka súdneho pojednávania a náklady na toto konanie,“ priblížil Machálek.
Súťaž vyhlásilo vedenie bratislavskej zoo koncom januára 2026. Reagovalo ňou aj na dlhodobý záujem návštevníkov o návrat tejto zábavno-vzdelávacej atrakcie. Cieľom bolo priniesť kvalitný projekt s pridanou edukačnou hodnotou a zároveň nastaviť spoluprácu tak, aby bola ekonomicky výhodná pre zoo. Okrem pravidelného príjmu z prenájmu očakáva aj pozitívny vplyv na návštevnosť, čo má podľa zoo priniesť financie na pokračovanie obnovy a rozvoj jej areálu. Zmluva má byť uzatvorená na desať rokov s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky. Z prenájmu má získať príjem 60.000 eur ročne.
„Nový zmluvný model jasne oddeľuje prevádzku zoo od prevádzky zábavno-vzdelávacieho parku. Vstupné do oboch areálov je samostatné, pričom práva a povinnosti oboch strán sú jednoznačne definované,“ uviedla pre TASR Zuzana Dzurdzíková z oddelenia marketingu a vzdelávania zoo. Aby sa situácia z minulosti, keď bola zmluva zo strany hlavného mesta vypovedaná, nezopakovala, kládli podľa nej pri súťaži osobitný dôraz na nastavenie vyvážených, transparentných a dlhodobo udržateľných zmluvných podmienok.
Spoločnosť, ktorá súťaž vyhrala, podľa nej splnila všetky stanovené podmienky účasti. Pri hodnotení zohrávali podľa zoo rozhodujúcu úlohu kvalitatívne kritériá, ktoré tvorili 80 percent celkového hodnotenia. Posudzovalo sa najmä prepojenie projektu s edukačným poslaním zoo, kvalita architektonického a obsahového riešenia, udržateľnosť, rešpektovanie dizajn manuálu zoo, environmentálne aspekty, skúsenosti uchádzača a ekonomický model spolupráce. V ďalšej fáze má byť projekt podľa zoo dopracovaný tak, aby spĺňal všetky požiadavky dizajn manuálu, kvalitatívne štandardy a citlivo zapadol do prostredia zoologickej záhrady.
Vtedajšie vedenie zoo v Bratislave začiatkom júna 2021 oznámilo, že DinoPark v záhrade končí. Dôvodom bolo ukončenie spolupráce s firmou West Media, pretože kontrakt vykazoval podľa neho vážne právne nedostatky a bol dlhodobo nevýhodný. Zoo zároveň avizovala, že čoskoro vyhlási výber novej atrakcie. Tvrdenia, že táto atrakcia odčerpávala zoo peniaze, označil v tom čase prevádzkovateľ za klamstvo. Pre podľa neho neplatnosť zrušenia zmluvy i pre náhradu vzniknutej škody sa preto obrátil na súd. DinoPark vtedy skončil po 17 rokoch.
„DinoPark sa od počiatku stal pevnou súčasťou turistickej ponuky v Bratislave a jednou z najobľúbenejších atrakcií pre deti i rodiny. Domnievam sa, že obnovený DinoPark nadviaže na túto históriu a opäť bude stredobodom pozornosti zvedavých detí aj školských výprav za poznaním,“ uviedol pre TASR konateľ spoločnosti West Media Jiří Machálek.
Verí, že nový DinoPark sa podarí otvoriť budúci rok pred letnými prázdninami, všetko však bude záležať aj od jarného počasia. Zároveň podľa neho musí projekt prejsť stavebným konaním, vybudovať musia nové cesty a náučný chodník. Taktiež postaviť budovy ako 3D kino, pavilón Cesta do minulosti Zeme či bránu do DinoParku. Následne prídu na rad modely vyrábané v Plzni a doplňujúce atrakcie.
Do súťaže sa podľa vlastných slov prihlásili s dôverou, že projekt DinoPark Europe je hodnotný a pre bratislavskú zoo vhodný. Zároveň podotkol, že po celú dobu od ukončenia pôvodného projektu v roku 2021 cítili silnú podporu od priaznivcov a fanúšikov. Konateľ tiež potvrdil ukončenie súdneho sporu. „Súdny spor bol ukončený stiahnutím žaloby z našej strany. Dôvodom stiahnutia žaloby bola už neúmerná dĺžka súdneho pojednávania a náklady na toto konanie,“ priblížil Machálek.
Súťaž vyhlásilo vedenie bratislavskej zoo koncom januára 2026. Reagovalo ňou aj na dlhodobý záujem návštevníkov o návrat tejto zábavno-vzdelávacej atrakcie. Cieľom bolo priniesť kvalitný projekt s pridanou edukačnou hodnotou a zároveň nastaviť spoluprácu tak, aby bola ekonomicky výhodná pre zoo. Okrem pravidelného príjmu z prenájmu očakáva aj pozitívny vplyv na návštevnosť, čo má podľa zoo priniesť financie na pokračovanie obnovy a rozvoj jej areálu. Zmluva má byť uzatvorená na desať rokov s možnosťou predĺženia o ďalšie tri roky. Z prenájmu má získať príjem 60.000 eur ročne.
„Nový zmluvný model jasne oddeľuje prevádzku zoo od prevádzky zábavno-vzdelávacieho parku. Vstupné do oboch areálov je samostatné, pričom práva a povinnosti oboch strán sú jednoznačne definované,“ uviedla pre TASR Zuzana Dzurdzíková z oddelenia marketingu a vzdelávania zoo. Aby sa situácia z minulosti, keď bola zmluva zo strany hlavného mesta vypovedaná, nezopakovala, kládli podľa nej pri súťaži osobitný dôraz na nastavenie vyvážených, transparentných a dlhodobo udržateľných zmluvných podmienok.
Spoločnosť, ktorá súťaž vyhrala, podľa nej splnila všetky stanovené podmienky účasti. Pri hodnotení zohrávali podľa zoo rozhodujúcu úlohu kvalitatívne kritériá, ktoré tvorili 80 percent celkového hodnotenia. Posudzovalo sa najmä prepojenie projektu s edukačným poslaním zoo, kvalita architektonického a obsahového riešenia, udržateľnosť, rešpektovanie dizajn manuálu zoo, environmentálne aspekty, skúsenosti uchádzača a ekonomický model spolupráce. V ďalšej fáze má byť projekt podľa zoo dopracovaný tak, aby spĺňal všetky požiadavky dizajn manuálu, kvalitatívne štandardy a citlivo zapadol do prostredia zoologickej záhrady.
Vtedajšie vedenie zoo v Bratislave začiatkom júna 2021 oznámilo, že DinoPark v záhrade končí. Dôvodom bolo ukončenie spolupráce s firmou West Media, pretože kontrakt vykazoval podľa neho vážne právne nedostatky a bol dlhodobo nevýhodný. Zoo zároveň avizovala, že čoskoro vyhlási výber novej atrakcie. Tvrdenia, že táto atrakcia odčerpávala zoo peniaze, označil v tom čase prevádzkovateľ za klamstvo. Pre podľa neho neplatnosť zrušenia zmluvy i pre náhradu vzniknutej škody sa preto obrátil na súd. DinoPark vtedy skončil po 17 rokoch.