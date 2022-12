Do zoznamu kultúrneho dedičstva Slovenska pribudli i kyjatické hračky

Bratislava 19. decembra (TASR) – Galaprogram vyhlásenia nových prvkov zapísaných na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO sa uskutoční v pondelok v divadle Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) v bratislavských Rusovciach.



Posledné ročníky slávnostného vyhlásenia sa neuskutočnili pre pandémiu. "V programe tak budú ocenené všetky prvky zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku od roku 2019 do roku 2022," uviedla pre TASR PR manažérka Gabriela Kosibová.



Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa budú za rok 2022 zapisovať a odovzdávať certifikáty k prvkom: značkovanie turistických trás, kyjatické hračky a paličkovaná babková čipka.







Zároveň odovzdajú certifikáty k prvkom zapísaným v rokoch 2019 – 2021 pre ornament z Čataja a Veľkého Grobu, pre gajdicu, kraslice z Polichna, skalický trdelník, jánošikovskú tradíciu, tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti, črpáky, goralskú kultúru a karičku z Parchovian.



Ako ďalej informuje SĽUK, odovzdávané bude aj osvedčenie o zápise do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku za aktivitu "Večer v Múzeu oravskej dediny".



V rámci programu tiež odovzdajú oficiálne certifikáty prvkom, ktoré boli naposledy zapísané na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO pre sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva, drotárstvo a tradície spojené s chovom koní plemena lipican.



Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Proces súvisiaci s tvorbou reprezentatívneho zoznamu koordinuje a administruje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru ako odborné pracovisko SĽUK-u.