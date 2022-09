Do zoznamu pamätihodností Nového Mesta pribudnú ďalšie dva objekty

Bratislava 27. septembra (TASR) – Zoznam pamätihodností bratislavského Nového Mesta sa rozrastie o ďalšie dva objekty. Ide o Tržnicu na Trnavskom mýte a vilu riaditeľa Dynamit-Nobel na Jurajovom dvore v Bratislave. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. Návrh na zápis bude zaslaný hlavnému mestu i Mestskému ústavu ochrany pamiatok (MÚOP).



"Zoznam pamätihodností mesta a mestských častí bol vytvorený ako nástroj na poznanie a zdokumentovanie hodnotných predmetov, pojmov a udalostí, ktoré sa viažu ku kultúrnemu životu a histórii mesta," konštatuje samospráva.



Zapísanie do zoznamu pamätihodností však automaticky neznamená, že je budova pamiatkovo chránená, ako napríklad v prípadne národných kultúrnych pamiatok. Ide skôr o symbolické gesto, ale zároveň o dôležitý akt pre zachovanie a budovanie pamäte mestskej časti. A to bez ohľadu na to, či príslušná pamätihodnosť je zachovaná aj vo fyzickej podobe. V miestnom aj mestskom zozname pamätihodností je totiž viacero objektov, ktoré už fyzicky neexistujú.



Tržnica na Trnavskom mýte bola v minulom roku zaradená do celomestského zoznamu pamätihodností. Vila riaditeľa Dynamit-Nobel na Jurajovom dvore bola do celomestského zoznamu pamätihodností zaradená tento rok.