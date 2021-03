Do zoznamu pamätihodností pribudol Dom odborov, tržnica i Véčko

Bratislava 25. marca (TASR) - Národné osvetové centrum "Véčko" na Námestí SNP, Nová tržnica i Dom odborov (Istropolis) na Trnavskom mýte, parková promenáda na Hviezdoslavovom námestí či fontána Družba na Námestí slobody i ďalších 16 objektov pribudlo do celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy. Jeho aktualizáciu schválili vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci.



Hlavným jednotiacim znakom objektov, ktoré pribudli do zoznamu, je ich veľkomestský charakter. "Ide o objekty, ktoré boli dôležité pre rozvoj metropoly hlavne v 2. a 3. štvrtine 20. storočia. Obyvateľmi mesta sú vnímané ako dôležité mestotvorné stavby a štruktúry, ktoré sa medzičasom stali neodmysliteľnou súčasťou urbanistickej skladby Bratislavy," uviedol poslancom v predloženom materiáli riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štassel.



Význam týchto stavieb podľa neho spočíva nielen v špecifickom architektonickom stvárnení, ale predovšetkým v tom, že pomáhali vytvoriť urbanistické prostredie, zodpovedajúce metropolitnému významu Bratislavy.



Do bratislavského celomestského zoznamu pamätihodností pribudla aj budova trafostanice na Vajnorskej 122, Pallehnerova kolónia na Schillerovej ulici, kostol na cintoríne v Rači na Detvianskej ulici, Poštový palác na Námestí slobody, budova Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity na Námestí slobody, Internát Juraja Hronca na Bernolákovej. Taktiež Živnodom na rozmedzí Námestia 1. mája, Kollárovho námestia a Živnostenskej ulice, triedna škola na Metodovej, obytný dom V. Kohna na Mickiewiczovej, Café Regina na Hurbanovom námestí.



Rovnako aj obytný dom Mariánsky dvor na Heydukovej, bytový dom (prvý panelový montovaný dom v Československu) na Kmeťovom námestí, budova Astorky na Suchom mýte, budova chemicko–technologickej fakulty na Kollárovom námestí. V zozname po novom je aj pavlačový dom na Kalinčiakovej ulici, ale aj Hlboká cesta v Starom Meste, pretože sa tu stretáva karpatský skalný masív, obohatený prameňmi pitnej vody s kultúrnym dedičstvom mesta.



Ku koncu roka 2019 bolo 551 položiek v celomestskom zozname, ktorý je otvorený a v budúcnosti tu budú môcť pribudnúť aj ďalšie objekty. Zverejnený je na webe Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.