Do zrekonštruovaného ŠD Nová doba sa začnú sťahovať prví študenti

Nitra 23. marca (TASR) – Do zrekonštruovaného Študentského domova Nová doba v Nitre sa začnú v najbližších dňoch sťahovať prví študenti. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) ukončila rozsiahlu rekonštrukciu študentského domova v roku 2021. Výška investície dosiahla 1,77 milióna eur, univerzita financovala rekonštrukciu zo zdrojov štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.



V rámci interiérovej rekonštrukcie sa uskutočnila kompletná výmena vykurovacieho systému a v bloku C aj rozsiahla obnova izieb, ktorá zahŕňala novú elektroinštaláciu, výstavbu sociálnych zariadení, výmenu podláh, dverí a inej doplnkovej infraštruktúry vrátane wifi pripojenia.



Po rekonštrukcii sa v bloku C s kapacitou 278 miest nachádza 22 jednolôžkových a 128 dvojlôžkových izieb, ktoré boli zariadené novým nábytkom v celkovej výške 210.000 eur. Cieľom rekonštrukcie bolo zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu, ako aj zvýšenie ubytovacieho štandardu a komfortu pre študentov našej univerzity, skonštatovala Chosraviová.



Univerzita predpokladá kontinuálne pokračovať v interiérových rekonštrukciách bloku B Študentského domova Nová Doba, Študentského domova Mladosť, ako aj v komplexnej rekonštrukcii Študentského domova Antona Bernoláka zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia.