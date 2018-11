Do zrekonštruovanej radnice v Šali sa postupne sťahujú oddelenia úradu

Rekonštrukcia budovy šalianskeho mestského úradu sa začala koncom minulého roka. Jej cieľom bolo zníženie energetickej náročnosti budovy radnice.

Šaľa 8. novembra (TASR) – Do zrekonštruovanej budovy Mestského úradu v Šali sa postupne sťahujú jeho jednotlivé oddelenia. Najvyužívanejšie, ako sú matrika, evidencia obyvateľstva, pokladnica či overovanie listín, boli počas rekonštrukcie presťahované do budovy Základnej školy P. Pázmáňa. Do vynovenej budovy radnice by sa mali presťahovať krátko po komunálnych voľbách, ktoré sa konajú 10. novembra.



"Pracovisko zapisovateľky mestskej volebnej komisie v Šali bude počas volieb už vo vynovených priestoroch úradu na Námestí sv. Trojice. Vo vynovenej kongresovej sále sa už konalo aj posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bolo 6. novembra," informovala Erika Kollerová z Mestského úradu v Šali.



Rekonštrukcia budovy šalianskeho mestského úradu sa začala koncom minulého roka. Jej cieľom bolo zníženie energetickej náročnosti budovy radnice. Projekt, ktorý zahŕňal zateplenie obvodového plášťa budovy, výmenu dverí, okien a vzduchotechniky, bol podporený z fondov Európskej únie. Z celkového rozpočtu projektu vo výške takmer 1,8 milióna eur tvorí nenávratný finančný príspevok 1,5 milióna eur. Mesto sa na rekonštrukcii podieľa sumou do 300.000 eur. V budove mestského úradu pribudol osobný výťah. "Vo vestibule vzniklo klientske centrum, ktoré by malo dokázať vybaviť veľkú časť žiadostí občanov," skonštatovala Kollerová.