Do základnej školy v Beluši nastúpilo aj šesť ukrajinských detí

Beluša 6. septembra (TASR) - V Beluši, najväčšej obci Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), nastúpilo v pondelok do základnej školy 591 žiakov. Do školských lavíc zasadlo 76 prvákov. Informoval o tom prednosta obecného úradu Patrik Štrbák.



O vzdelanie a výchovu detí sa bude v základnej škole starať 42 učiteľov, deväť vychovávateľov v školskom klube detí a 13 nepedagogických zamestnancov. Škola má dvoch špeciálnych pedagógov, psychologičku, školského digitálneho koordinátora, sedem asistentov a od tohto školského roku prvýkrát aj zdravotníckeho asistenta. V belušskej škole sa poskytuje vzdelávanie pre šesť ukrajinských detí.



Do materskej školy v Beluši vrátane elokovaného pracoviska v miestnej časti Hloža nastúpilo 258 detí, pre 77 to bol prvý kontakt s predškolským zariadením. Novinkou v materskej škole je ihrisko na špeciálnom gumenom podklade v okolí obnovenej drevenej hracej lode.