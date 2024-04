Do ZŠ v Brezne prihlásili 215 budúcich prvákov

Brezno 12. apríla (TASR) - V základných školách (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno sa v týchto dňoch konal slávnostný zápis budúcich prvákov. Celkovo zapísali zatiaľ 215 detí, z toho 54 na sídlisku Mazorníkovo, 103 v ZŠ Karola Rapoša a 58 v škole na Pionierskej ulici. Ako v piatok informovala samospráva na sociálnej sieti, počet budúcich prvákov sa ešte zvýši, keďže zápis pokračuje do konca apríla.



Podľa riaditeľky ZŠ s materskou školou (MŠ) Karola Rapoša Danky Katonovej tak ako v posledných dvoch rokoch počet zapísaných detí do 1. ročníka ich opäť prekvapil a potešil. Predpoklad je, že v školskom roku 2024/2025 otvoria päť alebo šesť prvých tried.



Slávnostný zápis označil za úspešný aj riaditeľ ZŠ s MŠ na ulici MPČĽ na Mazorníkove Peter Macko. Plánujú tam otvoriť tri triedy.



Vzhľadom na počet predškolákov, ktorých má ZŠ s MŠ Pionierska, riaditeľ Roman Snopko zápis hodnotí pozitívne a s uspokojením. V závislosti od toho, aká bude situácia v špecializovanej triede alebo v úvodnom ročníku, chystajú otvoriť štyri alebo päť prvých tried.



"Od minulého školského roka sa snažíme dať škole nový impulz, zapájame sa do množstva projektov, snažíme sa učiť moderne v súlade s požiadavkami 21. storočia, byť ústretoví k rodičom a žiakom. Sme hrdí na to, aké výborné výsledky dosahujú naši bývalí absolventi," konštatoval Snopko.