Do ZŠ v Brezne už zapísali 220 prvákov, ich počet ešte porastie

Brezno 10. apríla (TASR) - V troch základných školách (ZŠ) v Brezne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta doteraz zapísali 220 detí do prvého ročníka pre školský rok 2025/2026. Zápis však pokračuje do konca apríla, počet prvákov preto ešte porastie. Informovala o tom samospráva na mestskom webe.



Riaditeľ ZŠ s materskou školou (MŠ) na ulici MPČĽ Radovan Znak zhodnotil zápis detí ako jeden z najúspešnejších za posledných desať rokov.



„Teší nás vysoké percento zapísaných detí z našej MŠ. Evidujeme veľký záujem o ich zaradenie do športových tried, ktoré otvárame od 1. do 5. ročníka nielen pre deti z mesta, ale i z okolitých obcí. S určitosťou môžeme povedať, že otvoríme tri triedy pre prvákov. Veríme, že do konca apríla sa k nám zapíšu aj deti, ktoré sa prisťahujú do novootvorenej bytovky na našom sídlisku,“ konštatoval Znak.



ZŠ s MŠ Pionierska plánuje podľa riaditeľa Romana Snopka otvoriť v novom školskom roku minimálne štyri triedy, zatiaľ tam zapísali 67 budúcich prvákov. ZŠ s MŠ Karola Rapoša otvorí päť tried.



„Na zápis prichádzali celé rodiny, teda deti v spoločnosti oboch rodičov. Boli uvoľnené a ľahko nadväzovali kontakt, čo svedčí o ich sociálnej pripravenosti pre vstup do školy,“ opísala riaditeľka ZŠ s MŠ Karola Rapoša Eva Skačanová, kde už zapísali 98 detí. Zápis do 1. ročníka stále trvá a ako dodala, po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov vedia, že toto číslo nie je konečné.