Do ZŠ v pôsobnosti mesta Brezno zatiaľ rodičia zapísali 203 prvákov

Brezno 16. apríla (TASR) – Do základných škôl (ZŠ), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno, sa v uplynulých dňoch uskutočnil zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023. Zatiaľ ich zapísali celkovo 203, zápis prvákov však potrvá do konca apríla. Informuje o tom web mesta Brezno.



Slávnostný zápis sa konal po dvoch rokoch pandémie na pôde škôl. Predškolákov privítali v škole osobne.



„Počet prvých tried, ktoré v jednotlivých školách otvoria, bude známy po 30. apríli. Na Pionierskej ulici 2 plánujú otvoriť štyri triedy a jednu špecializovanú v prvom ročníku. Všetko však závisí od počtu zapísaných detí a postupu žiakov z terajšieho nultého ročníka. Taký istý počet zrejme bude aj na Pionierskej ulici 4. V prípade potreby otvoria aj päť tried, zároveň do každej chcú zabezpečiť asistenta učiteľa. Na sídlisku Mazorníkovo predpokladajú, že otvoria dve až tri triedy.



„Väčšina detičiek bola smelá, odvážna a do školy sa už veľmi tešia. Viacerí chceli prísť už na druhý deň. Rodičia sa mohli vopred pripraviť a v domácom prostredí vyplniť elektronickú prihlášku, vytlačiť a podpísanú priniesť do školy. Ak niekto nemal túto možnosť, urobil tak priamo v škole. Každoročne sa však boríme s problémom rodičov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí prídu na zápis bez potrebných dokladov a musíme ich vyzývať na opakovaný zápis. Mnohí prihlášky nevedia vypísať, nerozumejú textu, čím sa sťažuje celý proces zápisu.



Rodičia, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nemohli zúčastniť na slávnostnom zápise, môžu tak urobiť každý pracovný deň od 13.00 do 15.00 h,“ uviedla Adriana Zákalická, zástupkyňa riaditeľky pre prvý stupeň ZŠ s materskou Pionierska 2 v Brezne.