Do prešovských ZŠ prijali doposiaľ 87 žiakov z Ukrajiny

Prešov 1. apríla (TASR) – Do základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov doteraz prijali 87 žiakov z Ukrajiny. Ďalších 25 detí začlenili do výchovno-vzdelávacieho procesu v mestských materských školách (MŠ). Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke.



„Žiaci z Ukrajiny sa zatiaľ učia na desiatich z 12 ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Kapacitne vieme prijať ďalšie deti aj na zostávajúce dve školy, ako aj na tie školy, kde už sú ukrajinskí žiaci začlenení do vyučovacieho procesu,“ uvádza mesto s tým, že rodič dieťaťa z Ukrajiny si môže zvoliť ZŠ alebo MŠ podľa vlastného výberu, prípadne podľa adresy prechodného bydliska.



Bližšie informácie o školách môžu utečenci získať aj na kontaktnom mieste pre pomoc ľuďom z Ukrajiny v priestoroch mestského úradu na Jarkovej ulici č. 26.



Mesto dodáva, že prešovské ZŠ zároveň v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy v Prešove pripravujú jazykové kurzy, ktoré budú určené pre deti zapísané v jednotlivých školách.