Do ZŠ v Žarnovici nastúpilo 80 percent žiakov prvého stupňa

Žarnovica 12. apríla (TASR) – Do základnej školy (ZŠ) na Ulici Fraňa Kráľa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica v pondelok nastúpilo 80 percent žiakov prvého stupňa. Ako pre TASR povedala riaditeľka ZŠ Miroslava Cenderská, oproti minulému týždňu nejde o výraznejší nárast počtu žiakov, ktorí sa zúčastňujú na prezenčnom vyučovaní.



V ZŠ aktuálne na prezenčnom vyučovaní chýba približne 40 žiakov prvého stupňa, v karanténe z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 nie je žiadna trieda. Od pondelka ZŠ zriadila aj jednu skupinu žiakov druhého stupňa, ktorí nemajú prístup k dištančnej forme vzdelávania.



Žarnovická ZŠ sa už pripravuje aj na postupný návrat starších žiakov, od 19. apríla by sa do nej mali vrátiť žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. Ako priblížila Cenderská, školu čakajú náročné organizačné úkony a príprava adaptačného programu, aby žiaci na vzdelávací proces nabehli postupne. Špeciálne upravený bude musieť byť aj ich rozvrh.



„Zo zamestnancov už prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dostalo približne 60 percent učiteľov,“ prezradila Cenderská. Ako dodala, škola v súvislosti s návratom žiakov do školských lavíc nepožiadala rezort školstva o dodanie kloktacích testov na ochorenie COVID-19, podľa riaditeľky ich učitelia vykonávať nechcú, pretože sa cítia touto činnosťou ohrození.