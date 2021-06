Do Zvolena prichádzajú elektrické zelené kolobežky

Zvolen 30. júna (TASR) – Elektrické zelené kolobežky prichádzajú do Zvolena. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že samospráva zároveň upozorňuje ľudí na opatrnosť.



Elektrokolobežky je možné odomknúť a používať prostredníctvom príslušnej mobilnej aplikácie. Ich maximálna rýchlosť je 25 kilometrov za hodinu. „Každý večer ich zamestnanci spoločnosti zozbierajú, nechajú cez noc nabiť, aby ich ráno rozmiestnili na jednotlivé stanoviská, ktoré je možné nájsť v aplikácii,“ zhrnul.



Podľa neho v záujme bezpečnosti stanovilo mesto niekoľko podmienok. Prvou je obmedzenie rýchlosti kolobežiek po celej dĺžke námestia, pričom do priestorov pešej zóny nebude možné na nich vstúpiť vôbec. „Naša pešia zóna je stále neprístupná aj pre cyklistov, z tohto dôvodu je nelogické, aby bolo možné voziť sa na nej kolobežkou. Záujemcovia však môžu použiť cyklopruh vedúci pozdĺž námestia. Kolobežky budú mať zakázaný vstup aj do priestoru Trhovej ulice a tiež parkov Ľ. Štúra v centre mesta, Š. Višňovského pri železničnej stanici a J. D. Matejovie na Zlatom potoku,“ poznamenal hovorca mesta.



Ako doplnil, možnosť zdieľania elektrických kolobežiek môže uľahčiť presun obyvateľov po meste, na druhej strane je však ťažké predvídať všetky prípadné situácie. „Aj preto mesto ako príslušný cestný správny orgán vo svojom stanovisku uvádza, že si vyhradzuje právo na doplnenie alebo zmenu podmienok a požiadaviek počas prevádzkovania služby – ak sa napríklad zistia nedostatky alebo ak si to vyžiada bezpečnosť či plynulosť cestnej premávky,“ zdôraznil.



Spoločnosť, ktorá kolobežky prevádzkuje, vo svojom stanovisku informuje, že záujemcovia ich nájdu na viac ako 50 miestach v meste a po jazde je ich možné zaparkovať tam, kde nebudú prekážať. „V centre treba dbať na to, aby boli odstavené vo vyčlenených miestach uvedených aj v aplikácii. Ak je v okolí cyklostojan, kolobežku je vhodné zaparkovať k nemu. Opakované zlé parkovanie bude viesť k zablokovaniu používateľského účtu,“ pripomínajú. „Jazdci na kolobežkách by mali využívať krajnice ciest a cyklochodníky. Po chodníkoch môžu jazdiť, maximálne však rýchlosťou chodca. Kľúčové je jazdiť ohľaduplne k okoloidúcim a parkovať kolobežky tak, aby nezavadzali prechodu chodcov, kočíkom či invalidným vozíkom,“ dodávajú. Platba za požičanie je po ukončení jazdy automaticky strhnutá používateľovi z karty uloženej v aplikácii.