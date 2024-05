Do Zvolena sa vracia štúdium na výrobu hudobných nástrojov

Banská Bystrica 9. mája (TASR) - Na zvolenskej drevárskej strednej škole budú môcť žiaci po rokoch opäť študovať výrobu hudobných nástrojov. Budú to hlavne strunové, ako husle, gitary i ďalšie. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, ktorý školu zriaďuje.



Dodala, že výroba iných nástrojov z dreva bude podľa záujmu žiaka, personálnych a materiálno-technických možností školy. Patria medzi ne napríklad citary, ninery, drevené fúkacie nástroje, píšťaly a fujary a podobne. Podľa nej štúdium absolventov pripraví v oblastiach technologickej a konštrukčnej prípravy. Je to aj riadenie a postupy výroby nástrojov, ich servis a marketing. Zdôraznila, že umožňuje aj uplatnenie v ostatných odvetviach drevárskeho alebo nábytkárskeho priemyslu. "Absolvent získa aj základné teoretické znalosti a praktické zručnosti z problematiky spracúvania dreva," podotkla.



V prvom ročníku v školskom rok 2024/2025 môže výrobu hudobných nástrojov študovať osem žiakov. Zriaďovateľ to schválil v novembri minulého roka. "K 20. marcu tohto roka, čo bol posledný dátum na podávanie prihlášok, eviduje BBSK deväť prihlášok," objasnila hovorkyňa.



Výrobu hudobných nástrojov vyučovala Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene ako jediná na Slovensku v období rokov 1995 až 2012. Potom však túto možnosť zrušili.