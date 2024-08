DOBODAL MUŽA: Súd poslal Portugalca do väzenia

Liptovský Mikuláš 21. augusta (TASR) - Mladého Portugalca, ktorý mal uplynulý víkend v podniku v Liptovskom Mikuláši dobodať na smrť 24-ročného muža, poslal Okresný súd (OS) Žilina do väzby. Pre TASR to v stredu potvrdil zástupca hovorcu Krajského súdu v Žiline Radoslav Piecka. Doplnil, že z dôvodu podania opravného prostriedku rozhodnutie nie je právoplatné.



"OS Žilina svojím rozhodnutím vzal obvineného do väzby, a to z dôvodu obavy, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu. Zároveň z obavy, že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil," vysvetlil Piecka.



Obvinený Portugalec mal v nedeľu (18. 8.) v skorých ranných hodinách v jednom z podnikov v Liptovskom Mikuláši po vzájomnom konflikte zasadiť poškodenému najmenej päť rán nožom. Útokom mal spôsobiť 24-ročnému mužovi zranenia, ktorým podľahol. Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vzniesol 17-ročnému mladíkovi obvinenie za obzvlášť závažný zločin vraždy.