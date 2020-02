Dobrá Niva budovu zastávky nekúpi, obnova si žiada ďalšie desaťtisíce

Dobrá Niva 26. februára (TASR) - Objekt železničnej zastávky v Dobrej Nive v okrese Zvolen, o ktorý prejavila záujem tamojšia samospráva, sa do majetku obce nedostane. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ako vlastník nehnuteľnosti, ju totiž obci ponúkli za 18.000 eur, čo ale miestni poslanci neakceptovali.



Podľa starostu Milana Jakubíka obec požiadala ŽSR o bezodplatný prevod alebo o odpredaj za symbolické jedno euro. "Železnice nám to ale ponúkli za 18.000 eur," povedal TASR Jakubík. Poslanci takýto predaj zamietli. Podľa starostu bolo hlavným dôvodom to, že okrem samotnej ceny za budovu, by na jej obnovu a zariadenie boli potrebné ešte ďalšie desaťtisíce eur, ktoré obec momentálne nemá. Samospráva chcela stanicu využívať na činnosť miestnych klubov, spolkov a združení.



Jakubík si myslí, že objekt, ktorý je už najmenej desať rokov bez života, o pár rokov celkom spustne. "Už teraz je strecha v zlom stave a každú chvíľu čakáme, že do vnútra začne zatekať. To bude začiatok jej konca," povedal TASR.



Architektonicky zaujímavá zastávka pochádza pravdepodobne z medzivojnového obdobia. Prestala slúžiť v roku 2003, keď bola zrušená vlaková doprava medzi Zvolenom a Šahami. Železnice ale objekt nepotrebujú, a to ani po nedávnom obnovení vlakovej premávky na tejto trati. Lístky na vlak sa totiž predávajú už len cez internet.