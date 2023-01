Dobrá Niva chce tento rok budovať novú čistiareň odpadových vôd

Dobrá Niva 4. januára (TASR) - Vybudovanie novej čistiarne odpadových vôd (ČOV) a následné prepojenie starej ČOV s novou a tiež spustenie procesu jednoduchých pozemkových úprav v lokalite IBV Nad Višničkami, to sú hlavné priority vedenia obce Dobrá Niva v okrese Zvolen na tento rok.



"Pri všetkých veľkých investíciách je to podmienené tým, že na ne získame finančné prostriedky z grantov. Veľká časť plánovaných stavieb je totiž totožná s tými, ktoré boli rozpočtované aj po minulé obdobia, ale pre nezískanie financií alebo iné problémy sa nemohli zrealizovať," informuje starosta obce Milan Jakubík. K takým patrí aj dlhšie plánované budovanie novej oddychovej zóny v obci.



Celkový rozpočet obce s približne 1850 obyvateľmi bol zostavený a schválený koncom uplynulého roku ako vyrovnaný vo výške približne 3,09 milióna eur.



"V rozpočte sú aj investície, ktoré budeme riešiť z vlastných peňazí. Tam patrí napríklad vodovod v lokalite IBV Za Mlyn, oprava mosta na Ulici E. M. Šoltésovej, oprava havarijného stavu kanalizácie v škole, nákup kosačky, osvetlenie multifunkčného ihriska, posilnenie kamerového systému. Na realizáciu týchto investičných aktivít je plánové použiť aj rezervný fond vo výške 105.000 eur," vymenoval starosta. Podľa neho v rozpočte je premietnutá aj aktuálna situácia odrážajúca zvýšené ceny všetkých energií, materiálov a s tým spojené ceny služieb.



Pre zvýšenie nákladov dochádza však v obci aj k zvýšeniu poplatkov a daní. Najviac sa to bude týkať poplatku za odpad, ktorý sa zvýšil na 30 eur na osobu a rok. "Novinkou je zavedenie nového VZN, ktoré bude hovoriť o poplatku za rozvoj, ktorý sa bude týkať vznikajúcich novostavieb či rozsiahlejších rekonštrukcií vyžadujúcich si stavebné povolenie. Toto VZN má zavedené viacero miest a obcí a príjmy z neho plynúce kompenzujú zvýšené náklady samospráv bez toho, aby to museli znášať všetci obyvatelia paušálne," dodal Jakubík.