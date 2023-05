Dobrá Niva chce z envirofondu financovať kompostéry a traktor

Dobrá Niva 31. mája (TASR) - Do dvoch výziev vyhlásených Enviromentálnym fondom sa nedávno zapojila obec Dobrá Niva v okrese Zvolen. O financie z prvej žiadajú na nákup kompostérov pre obyvateľov a techniky na prekopávanie kompostu pre obecné kompostovisko a z druhej na zakúpenie traktora s čelným nakladačom potrebným na zber a zvoz triedeného odpadu.



Ako obec informuje, v prvom prípade ide o zlepšenie systému zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v obci. V prípade, že budú úspešní, obec zaobstará kompostéry s objemom minimálne 1050 litrov v počte 530 kusov, ktoré budú umiestnené do každého domu. "Zároveň plánujeme obstarať prekopávač kompostu, aby sme mohli zvýšiť množstvo a zároveň aj kvalitu vyprodukovaného kompostu. Rozšírením separovania a zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) sa zvýši celkový podiel vyseparovaných zložiek, čím sa znížia výdavky na odvoz odpadu z obce," uvádza samospráva.



Z druhej výzvy by chceli získať traktor s čelným nakladačom. Traktor bude slúžiť na zber a zvoz BRKO, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu a postupne tak zrealizovať obmenu zastaranej techniky.



Obec sa podľa starostu Milana Jakubíka vzhľadom na obmedzenosť rozpočtu zapája takmer do každej dostupnej výzvy, kde je reálna šanca, že bude úspešná a realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na rozvoj obce.