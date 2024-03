Dobrá Niva plánuje začať s budovaním oddychovej zóny

Dobrá Niva 18. marca (TASR) - Obec Dobrá Niva vo Zvolenskom okrese plánuje v tomto roku začať s budovaním novej oddychovej zóny. Patrí k dlhšie plánovanej investícii obce a zároveň najväčším investičným projektom tohto roka. TASR to povedal starosta Milan Jakubík.



Dodal, že súčasťou budú hracie prvky pre deti, besiedka i sociálne zariadenie. Oddychový priestor bude prepájať chodník od železničnej zastávky po námestie s Ulicou kpt. Nálepku. Samospráva ju bude financovať zo svojho rozpočtu, vyčlenených má na to tento rok 200.000 eur. "V rámci jednej výzvy sme požiadali o dotáciu 50.000 eur, ešte to však nie je vyhodnotené," objasnil starosta s tým, že ak budú aj ďalšie, zapoja sa do nich. Spomenul, že to bude prvá veľká oddychová zóna, bude aj ďalej od cesty a mala by byť preto bezpečnejšia. "V súčasnosti dokončujeme projektovú dokumentáciu, keď budeme mať stavebné povolenie, začneme s prácami," zhrnul.



Stavebné práce bude robiť obecný podnik služieb, ktorý si Dobrá Niva v minulosti zriadila. Tvorí ho 13 ľudí, väčšina je priamo z obce, niektorí aj zo susednej. Podnik netvorí zisk, preto sú jeho práce podľa starostu lacnejšie ako služby od podnikateľov. Zamestnávajú v ňom ľudí, ktorí už dlhšie neboli v pracovnom prostredí alebo majú zdravotné postihnutie. Podnik na nich dostáva dotácie. "Niektorí síce nemajú taký výkon práce ako zdraví ľudia, je to však kompenzované jej cenou," vysvetlil.