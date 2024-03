Dobrá Niva tento rok oslávi 770. výročie udelenia mestských výsad

Dobrá Niva 30. marca (TASR) - Obec Dobrá Niva vo Zvolenskom okrese oslávi tento tok 770. výročie udelenia mestských výsad. Samospráva tak v lete pripravuje oslavy. TASR to povedal starosta Milan Jakubík. Dodal, že oslavy budú koncom júla tohto roka a trvať budú tri dni.



"Bude to v rámci rozpočtu, ktorý v súčasnosti máme. V prvý deň plánujeme slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva," objasnil s tým, že v rámci neho budú udeľovať ceny starostu obce. Určené sú pre tých, ktorí sa pričinili o jej rozvoj. Súčasťou programu budú aj divadlo alebo koncert.



Ďalší deň bude program pre ľudí počas celého dňa. Priestor dostane folklór, bude aj ukážka tradičných remesiel, výstava starých i súčasných fotografií Dobrej Nivy. Podľa starostu pripravujú aj ochutnávku tradičných jedál, ktoré boli pre obec typické. "Bude aj tanečná zábava na amfiteátri pod holým nebom," priblížil. V záverečný deň budú najskôr služby božie a na záver bude futbalový turnaj družstiev obcí Pliešovskej kotliny.



Výsady mesta udelil Dobrej Nive 30. augusta 1254 kráľ Belo IV. Neskôr je v listinách spomínaná ako Dobrona, Dóbring, Dobronyva, Dobronivá. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom oviec a hovädzieho dobytka i pálením dreveného uhlia. V minulosti v nej boli bohato zastúpené i remeslá. Z architektonického hľadiska je v obci zachovaných viacero roľníckych usadlostí. Sú to aj celé ulice, ktoré si zachovali pôvodný pôdorys a charakter.