Dobrá Niva v súčasnosti rieši zmeny a doplnky územného plánu

Dobrá Niva 14. marca (TASR) - Obec Dobrá Niva vo Zvolenskom okrese v súčasnosti rieši zmeny a doplnky územného plánu, s čím súvisí aj výstavba nových rodinných domov. TASR to povedal starosta Milan Jakubík.



Dodal, že v novom pláne sú aj lokality určené na stavanie. "Problém je ten, že ešte nie je dokončený, keď bude v platnosti, rozbehne sa aj výstavba," objasnil s tým, že v obci majú naplánované dva priestory pre domy. Jedným z nich je Studničný Járok.



Druhým, väčším, je individuálna bytová výstavba Višničky. "Komplikuje sa to tým, že sme nevedeli dostať stavebné povolenie na cestu, nie sú tam ani inžinierske siete. Potrebujeme tam tiež dostať vodovod," spresnil. Niekoľko domov v tejto lokalite už podľa neho je, ďalšie budú na stavebné povolenie čakať dlhšie.



Dobrá Niva má štyri bytové domy, v ktorých je vyše 70 nájomných bytov. V minulosti prerobili aj bývalý dom služieb na bývanie, ďalšie sa nachádzajú aj v zdravotnom stredisku. "Žiadostí je veľmi veľa, je ich viac ako voľných bytov," informoval. V rámci územného plánu, ktorý v súčasnosti riešia, je naplánovaná aj výstavba ďalších bytov. "Zaviedli sme poplatok za rozvoj, ešte sme ho však nevyrubovali, do miestnej kasy tak z neho zatiaľ nebol žiadny príjem," spomenul. V budúcnosti chcú z neho financovať napríklad inžinierske siete alebo kúpu pozemkov pod cestami. Poplatok sa platí vtedy, keď ľudia dostanú stavebné povolenie. Niektoré budú spätne vyrubovať, keď budú domy kolaudovať.



Počtom obyvateľov Dobrá Niva podľa starostu stagnuje. V súčasnosti ich je približne 1830.